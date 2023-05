Sassuolo e Modena, la cronaca sul web

Per motivi tecnici legati all’emergenza maltempo di questi giorni, che non dipendono dalla nostra volontà, sull’edizione odierna del Carlino di Modena non ci sono i servizi con i risultati delle partite di calcio Sassuolo-Monza, di Serie A, disputata ieri sera con fischio d’inizio alle 20.45 allo stadio ’Mapei’ di Reggio Emilia, e Modena-SudTirol, match di Serie B che ha chiuso la stagione della squadra gialloblù allenata da mister Attilio Tesser che ha conquistato di recente la salvezza. La cronaca con risultati e tabellini di entrambe le partite potete trovarli sulla nostra edizione web.