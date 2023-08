Sassuolo e Montale, news in porta Ecco il cammino in campionato

Arrivano novità fra i pali per le due modenesi di Serie C1 Sassuolo e Montale, che ieri hanno conosciuto anche il loro cammino con il calendario (ancora provvisorio) del girone unico a 12 squadre reso noto dal Crer. Il Sassuolo inserisce in porta Lorenzo Amante (’93) che completa il reparto: si tratta di un ritorno a Sassuolo, dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile nell’allora Eagles fino all’esordio in prima squadra, poi ha vestito le casacche di Bagnolo in B e negli anni successivi di Montale e Casalgrande tra C2 e C1. Due anni fa a Crevalcore ha subito un grave infortunio alla tibia che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un anno e ora riparte da Sassuolo. Volto nuovo fra i pali anche per il Montale che ha annunciato Gianluca Iori (’83), arrivato dal Nonantola dove ha giocato nelle ultime 5 stagioni, dopo aver vestito la maglia del Crevalcore.

Calendario. Scatta sabato 16 settembre il massimo campionato regionale con il Montale di scena a Forlì e il Sassuolo che viaggia sul campo del Mernap Faenza. Alla seconda giornata le due modenesi debuttano in casa, il Montale col Due G Parma e il Sassuolo (che alternerà le proprie gare fra Palagano e Casalgrande) contro i bolognesi dell’Aposa. Il derby è alla terz’ultima di andata, prima sul campo dei neroverdi l’11 novembre e poi al ritorno il 9 marzo a Montale. Il campionato chiuderà l’andata il 25 novembre, poi si riparte il 13 gennaio col ritorno che termina il 23 marzo. Questo il cammino: 169 Faenza-Sassuolo e Forlì-Montale 131; 239 Sassuolo-Aposa e Montale-Parma 201; 309 Faenza-Montale e Rossoblu Imolese-Sassuolo 271; 710 Sassuolo-Villafontana e Montale-Aposa 32; 1410 Rossoblu-Montale e X Martiri-Sassuolo 102; 2110 Sassuolo-Crevalcore e Montale-Villafontana 172; 2810 X Martiri-Montale e Rimini-Sassuolo 242; 411 Montale-Crevalcore e Baraccaluga-Sassuolo 23; 1111 sassuolo-Montale 93; 1811 Montale-Baraccaluga e Forlì-Sassuolo 163; 2511 Sassuolo-Parma e Rimini-Montale 233.

d. s.