Sassuolo e Montale, ripartenza fra le incognite

Vacanze finite per tutte le squadre modenesi di serie A, che nel pomeriggio si ritrovano tutte per riprendere la preparazione in vista del ritorno del campionato, previsto per il prossimo week end.

MONTALE. Proprio alla vigilia di capodanno è arrivata la notizia delle improvvise dimissioni del D.G. Nicola Cioni, che saluta e se ne va, con la società nerofuxia costretta adesso a riorganizzarsi: la struttura organizzativa era già "smilza", ed ora il presidente Barberini si trova senza un braccio organizzativo importante, alle vigilia di un girone di ritorno, e probabilmente di una poule retrocessione ricca di trasferte sarde e siciliane di difficile organizzazione. Nel salutare Cioni non spiega le ragioni del suo gesto, che forse verrà successivamente chiarito: alla base potrebbero esserci vedute diverse con la Presidenza, nella speranza che la situazione non si rifletta sulla squadra, che deve cercare tranquillità.

SASSUOLO. Il problema in Piazza Piccola è il mercato, con la dirigenza alla disperata ricerca di un martello-ricevitore che sostituisca la Pomili: per il momento le ipotesi Bartesaghi dall’Offanengo e l’Argentina Antonela Fortuna non entusiasmano, anche se ci sono ancora due settimane a disposizione prima della chiusura del mercato. Una soluzione estrema, e psicologicamente molto complicata, potrebbe essere quella di convincere la capitana Karola Dhimitriadi a rinunciare all’idea, tra l’altro rivelatasi fino ad ora poco efficace, di giocare libero, per tornare a fare quello che, prima dell’infortunio, sapeva fare benissimo, il martello-ricevitore appunto. La ragazza avrà la forza mentale per provarci? La società avrà il coraggio di chiederglielo?

MIRANDOLA. La Stadium è la prima non solo a riprendere, ma anche a giocare, visto che domani sera, alle 20 al Palasimoncelli è in programma un sentito allenamento congiunto con la Villa d’Oro Modena, il "Classico" della pallavolo minore modenese, che quest’anno, con i gialloblù in A3, non si gioca. Andrea Pinca vuole far riprendere ritmo ai suoi, per andare a caccia di una salvezza, che la vittoria di S.Stefano su Bologna ha dimostrato essere possibile, a patto però che la squadra si ripeta già sabato sera nell’anticipo a Montecchio Maggiore. Difficile che la società torni sul mercato dopo l’uscita di scena di Caciagli: più probabile che si punti al completo recupero di Francesco Ghelfi, Giovanni Bellei, e Matteo Rustichelli.

Riccardo Cavazzoni