Sassuolo eliminata subito dalla Coppa Italia

sassuolo

2

martignacco

3

(2325 2520 2628 2522 1115)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Scacchetti 1, Pistolesi 10, Civitico 14, Busolini 8, Martinez Vela 16, Manfredini 18, Pelloni (L1), Masciullo 1, Bondavalli 4, Rosculet, Dhimitriadi (L2), n.e. Vittorini; all.: Venco.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Modestino 5, Allasia, Wiblin 6, Eckl 8, Sironi 7, Cortella 5, Lazzarin (L1), Cabassa 12, Granieri 4, Bole 24, Guzin 4, n.e. Tellone (L2); all.: Gazzotti. Arbitri: Russo – Kronaj.

Note: Durata set 26’ 25’ 27’ 25’ 14’ per un totale di 117’; Sassuolo 72 su 110 (B.S. 18, Vinc. 15, Muri 5, E.P. 17); Martignacco 75 su 110 (B.S. 25, vinc. 11, Muri 10, E.P. 13).

di Riccardo Cavazzoni

SASSUOLO

Dura solo una partita, l’avventura della Bsc Materials Sassuolo in Coppa Italia, battuta al tie break da un volitivo Martignacco, che così vendica l’eliminazione in semifinale, subita proprio a Sassuolo quattro anni fa: allora le sassolesi volarono poi in finale a Verona, dove un po’ a sorpresa, strapparono la Coppa al favorito Mondovì, mentre oggi le biancoazzurre si sono solo ’guadagnate’ di evitare una lunga, e probabilmente inutile trasferta sul campo dell’imbattuta V.C. Roma, che così mercoledì prossimo aspetterà Martignacco. Strana partita quella vista ieri al PalaPaganelli, per molti versi sembrava che nessuna delle due contendenti volesse vincere, proprio per evitare un impegno in più in una stagione già pesante, con continui cambi in campo che hanno portato i due tecnici a schierare quasi tutte le giocatrici a disposizione, ed a concludere entrambi con le riserve in campo. Evidente l’intenzione di Maurizio Venco di testare subito la nuova arrivata Paola Martinez Vela, che si è ben comportata, dopo un solo allenamento con la sua nuova squadra, sia nel ruolo di schiacciatrice-ricevitrice, che in quello che le è più congeniale di opposta, unica insieme alla Manfredini ed alla Civitico, a rimanere in campo per tutti e cinque i set. I vari cambi che si sono succeduti da una parte e dall’altra hanno pesantemente inciso sul risultato finale, così come l’enormità di errori punto da una parte e dall’altra, ma la Bsc ha perso la qualificazione perdendo malamente il terzo set ai vantaggi, dopo che era andata al servizio sul 24-22: nonostante il set perso sprecando quattro set ball, Sassuolo riusciva poi a portare la gara al tie break. L’ulteriore accelerazione imposta alla gara dalle ritrovate Bole e Cortella mettevano in difficoltà le padrone di casa, che non riuscivano a ripetere la rimonta, e lasciavano set, e partita, alle ospiti.