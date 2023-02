Sassuolo, gara difficile a Lecco

E’ un febbraio impegnativo, quello che attende BSC Materials Sassuolo ed Emilbronzo 2000 Montale, di nuovo in campo questa sera, per l’ultimo turno infrasettimanale della stagione regolare: sono cinque gli impegni di campionato in questo mese per le due squadre, che salgono a sei per la BSC Materials che il 22 febbraio recupererà alle 19.30 la gara interna contro Busto Arsizio, non disputata per gli impegni di Coppa Italia. Dopo la concomitanza interna, questa sera le due formazioni saranno impegnate in trasferta, su campi impegnativi, anche se per motivi diversi: Sassuolo, cercando di dimenticare in fretta la scoppola di Trento, fa visita ad un OroCash Lecco ancora in piena corsa per l’ultimo posto in Poule Promozione che vale la salvezza, mentre l’Emilbronzo è attesa sul campo di un Mondovì che ormai ha la Poule Promozione ad un passo, ma vuole arrivarci con più punti possibili. Difficile fare una graduatoria di difficoltà, ma sicuramente la gara lecchese è quella più indecifrabile, con le padrone di casa motivatissime, ma tecnicamente meno "pesanti", e la BSC che vuole riprendere subito a vincere, per cercare di puntare ad un secondo o terzo posto che, calendario alla mano, sembra possibile, a patto però di sfruttare ogni occasione per far punti: stante il poco tempo a disposizione, non si preannunciano problemi di formazione per le biancoazzurre, con Coach Venco che sarà costretto a far partire dall’inizio la spagnola Martinez Vela, nonostante i problemi muscolari. Trasferta complicata per l’Emilbronzo a Mondovì, contro una formazione che era partita con malcelate ambizioni, ma che alla distanza ha dovuto faticare molto per riuscire a centrare la qualificazione alla Poule Promozione: con formazione obbligata, Montale continua a cercare di fare più punti possibili in vista della seconda fase, ma dovrà evitare i regali che domenica le sono costati un punto contro Cremona. Entrambe le gare in diretta Streaming dalle 20.30 su YouTube.

Il programma: Olbia - Busto Arsizio; Lecco – BSC Materials Sassuolo; Trento – Offanengo; Brescia – Cremona; Mondovì - Emilbronzo 2000 Montale; Club Italia – Albese.

Riccardo Cavazzoni