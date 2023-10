Sassuolo, i nuovi acquisti non riescono a incidere

Per Boloca che con le sue 8 presenze in campionato gioca sempre, e sempre titolare, e Vina che rispetto al centrocampista italo-rumeno ha una presenza in più ma 40’ in meno (642’ contro 682’ tra coppa e campionato) ci sono Volpato e Missori, che in due sono stati in campo, in campionato, solo una volta, e per 57’ totali, aggiungendovi appena 60’ complessivi in coppa. Tra i primi e i secondi ci sono tutti gli altri, ovvero i ‘nuovi’ arruolati alla causa neroverde da un mercato estivo che fin qua, a ben vedere, i ‘nuovi’ non si può dire li abbia premiati, anzi. Il Sassuolo, infatti, ha giocato fin qua 10 gare tra campionato e Coppa Italia, per 900 totali – i recuperi li escludiamo per convenzione - e i dieci ‘nuovi’ hanno un minutaggio medio inferiore ai 300’ ciascuno, dal momento che il computo totale in cui i nuovi sono stati in campo si ferma a 2670’, ovvero meno di un terzo del totale.

Davanti a tutti, come detto, c’è Boloca, seguito da Vina, che sono tra l’altro gli unici due ad essere stati in campo per più della metà dei minuti giocati dai neroverdi. L’altro che è spesso presente, Pedersen, ha 8 gettoni ma soli 306’ in campo e stacca in maniera importante Viti (3 presenze tra Coppa e campionato, 245’ totali, per il centrale scuola Empoli, tra l’altro ai box per infortunio) e anche Castillejo, che ha messo via fin qua sei presenze, ma solo 2 da titolare, e 191’ in campo. Sei gettoni anche per Mulattieri, che agli 80’ giocati in campionato, sempre da subentrato, può giusto aggiungere i 54’ giocati in Coppa e impreziositi da due gol e quattro presenze per Racic, con minutaggio non granchè (159’) mentre a quota due, per 180’ complessivi, c’è Cragno. Chiudono i già citati Missori e Volpato che in campionato hanno giocato rispettivamente 44’ e 13’ di Sassuolo-Atalanta poi sono spariti dai radar. Impatto non granchè, insomma, quello della ‘squadra’ dei nuovi, riflessa peraltro anche dalle presenze nell’undici iniziale con cui Dionisi ha affrontato questo primo quarto di campionato. Comanda Boloca (8 su 8) e seguono Vina (8 su 9) ma poi c’è il vuoto, o quasi. Tre dal 1’ per Viti, due ciascuno Pedersen, Racic e Castillejo, oltre naturalmente che per Cragno, zero per gli altri. Non che manchino le attenuanti, nel senso che una buona metà dei 10 non ha curriculum solido né in A e nemmeno in Italia, ma quest’ultimo dato, combinato ai minutaggi, testimonia percorso di inserimento non ancora completato dentro ad automatismi che per funzionare avrebbero invece bisogno di tutti, ed in particolare di quelli che hanno integrato un gruppo cui i tanti cambiamenti estivi non hanno ancora prodotto, numeri alla mano, effetti apprezzabili.