Sassuolo, i precedenti sorridono all’Udinese

Solo contro Napoli e Roma, tra le squadre affrontate durante il suo decennio in A, il Sassuolo ha vinto meno che contro l’Udinese. Ti aspetteresti, studiando la geografia del calcio che conta, che siano altri i bianconeri di cui preoccuparsi – la Juve – per dire e invece, scorrendo gli almanacchi, che contro i friluani il Sassuolo ha vinto tanto contro al Juve.

Tanto vale ritenerli ugualmente temibili, mentre l’ombra della Dacia Arena si allunga su un Sassuolo in difficoltà di gioco – 6 punti nelle ultime 9 gare, 15mo posto in classifica a 3 punti, assai pochi rassicuranti, sulla zona che scotta dove ‘abita’, appunto, l’Udinese – e di organico. Già: non bastassero i problemi legati a risultati che non arrivano, i neroverdi fanno i conti anche con una difesa a pezzi – 4 i difensori a disposizione – e con gli annessi problemi di organico. Rientrano Berardi e Boloca, ok, ma non ci sono Tressoldi, Viti, Vina, Obiang e Alvarez, e il rendimento più recente, due sconfitte spculari, subite in rimonta e nei finali di gara certo non depongono a favore del morale del gruppo. Il tutto alla vigilia di una gara che vale doppio, dice la classifica, e che la storia recente racconta scomodissima per i neroverdi. Venti precedenti, tra Sassuolo e Udinese, 8 pari, 8 vittorie friulane e solo 4 vittorie neroverdi. Rade, e faticosissime, per trovare l’ultima delle quali occorre andare indietro di più di un lustro. L’ultimo acuto dei neroverdi contro l’Udinese è infatti datato febbraio 2018: il teatro lo stadio friulano – dove il Sassuolo ha vinto tre delle quattro gare che lo hanno visto battere i bianconeri e 1-2 il risultato finale, con Sensi che fece giustizia del pari scritto dalla fine del primo tempo.

Da allora, tra Udinese e Sassuolo, 10 gare e nessun sorriso neroverde: cinque pareggi e cinque sconfitte per il Sassuolo, e due pareggi, la stagione scorsa e quella precedente per Alessio Dionisi, che i bianconeri non li ha mai battuti ma dalla Dacia Arena, la stagione scorsa, portò via un pareggio che, vista la classifica, dovesse ripetersi domani, la stragrande maggioranza dei tifosi neroverdi sottoscriverebbe. Non foss’altro perché se il Sassuolo perde la classifica, già scivolosa, si inclina in modo importante.

Stefano Fogliani