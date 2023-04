Sassuolo, il derby di Dionisi vale la top ten

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

È stata una settimana intensa, per Alessio Dionisi, prima ospite delle ‘superiori’ sassolesi nell’ambito del ‘Progetto Scuola’ di Generazione S, poi premiato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini in occasione della serata del ‘Panathlon’. Ma sarà un weekend non meno intenso, quello del tecnico neroverde; oggi la vigilia alle prese con il rebus-Berardi (recupera o no, Berardinho? Decisiva la rifinitura odierna) e domani un Sassuolo-Empoli diventato un ‘classico’ tra la ‘provincia felix’ del pallone. Che domani si fronteggia per la 22ma volta: contro nessun’altra squadra, se restiamo ai campionati di serie A e B, il Sassuolo ha giocato contro così spesso in campionato, con pochissime società vanta ‘vaievieni’ di ex e doppi ex che spaziano dal campo alla panchina.

Quella di Dionisi, appunto, che dalla Toscana è approdato in Emilia ‘pagando’ lo scotto dell’ex: gli azzurri, al Mapei Stadium, il mister non l’ha mai battuto. Ha sbancato il Castellani nel gennaio 2022, ma sul prato reggiano ‘brucia’ ancora il ricordo del 2-1 dell’ottobre del 2021, che sarebbe il caso di ‘vendicare’ sia per far contenta la piazza – le rivalità tra sassolesi e toscani, a livello di tifo, sono note – che per provare a spingere di nuovo i neroverdi dentro la parte sinistra della classifica abbandonata dopo il rovescio di Salerno. "Un passaggio a vuoto", lo ha definito il tecnico neroverde, che da qui a fine stagione avrà tuttavia un bel daffare a motivare i suoi, ai quali la classifica regala giusto obiettivi simbolici. Tipo il chiudere nella top ten, o raggiungere e superare i 50 punti della stagione scorsa: molto passa anche dalla gara di domani, che dirà di che pasta è fatto questo Sassuolo.

Anticipi e posticipi. La Lega Calcio ha reso noti gli anticipi e i posticipi della 35ma e 336ma giornata: Inter-Sassuolo si gioca sabato 13 maggio alle 20.45, Sassuolo-Monza venerdì 19 maggio sempre alle 20.45.