Sassuolo, il Monza per capire chi sei: "Non dobbiamo ancora sentirci appagati"

Aver battuto, contro ogni pronostico, Juventus e Inter in quattro giorni mica ha dato alla testa ad Alessio Dionisi. Che alla vigilia sembra non meno curioso di altri di sapere dove può arrivare il ‘suo’ Sassuolo. Quello, per intendersi, che ne prende 4 dal Frosinone in 45’ e rimonta l’Inter capolista infliggendogli la prima sconfitta consecutiva, e che sembra trovare inaspettate capacità di reazione solo quando va ‘sotto schiaffo’. Il Monza, da questo punti di vista, è il miglior professore possibile per quello che è un autentico esame di maturità per i neroverdi. I brianzoli sono forti "e – ricorda Dionisi – la stagione scorsa ha fatto meglio di noi" ma non hanno l’appeal della big e il Mapei Stadium di un lunedi alle 18,30 non è né quello dei 20mila che lo hanno gremito sabato contro la Juventus e meno che mai il Meazza che ha esaltato ‘Mimmo e i suoi fratelli’.

E l’idea che il Sassuolo possa essere un tantino appagato accompagna la vigilia di Dionisi, che tuttavia l’assunto non lo rifiuta a priori, accettandolo comunque. "Con due vittorie del genere siamo cresciuti in consapevolezza, ma non abbiamo messo punti, quanto piuttosto virgole, perché ogni gara è un motivo per andare oltre quella: adesso sta a noi capire dove vogliamo andare, e da questo punto di vista la gara contro il Monza può dirci tanto". Siamo, del resto, solo alla settima di campionato: il tempo dei verdetti verrà, quello di oggi è tempo che misura progressi e soppesa difficoltà, è ancora in un certo senso rodaggio per quanto verrà, ma intanto Dionisi si gode un Sassuolo dentro il quale, dice, "tutti stanno mettendo grande disponibilità e applicazione e, piaccia o no, quando giochi ad alto livello è la testa che fa la differenza".

Dionisi allena (anche) quella, spinge i suoi a far vedere "che abbiamo certezze e che stiamo crescendo, e che non siamo arrivati, ma siamo in cammino. Ambizione e umiltà – chiude il tecnico neroverde – devono andare di pari passo, ed in questo senso quanto fatto finora va ‘riportato’ sulla partita che ci aspetta". La terza in una decina di giorni, che espone Dionisi ad un doppio rischio: da una parte l’ovvia stanchezza di chi ha fatto ‘boom’ dentro gli ultimi 180’, dall’altra l’appagamento dei cavalieri che hanno fatto l’impresa, "e magari confermare in blocco è un rischio". Turnover, allora, ma non del tutto voluto: la mano ferita di Consigli potrebbe valere il pass, dal 1’, per Cragno, l’infortunio di Viti schiude a Ferrari la prima dall’inizio ed il resto, a occhio, cambierà cammin facendo. Occhio, allora, a Defrel e Pedersen, ma anche a quel Castllejo che comincia a trovare confidenza con il Sassuolo ‘dionisiaco’.

s. f.