Sassuolo, il Torino cancella la "quinta"

Niente record per il Sassuolo che sognava la quinta vittoria consecutiva. E niente ‘filotto’ per Juric, che voleva cominciare proprio dal Mapei Stadium un’eurorincorsa chissà quanto possibile per il Toro.

Al Mapei Stadium finisce uno a uno e finisce, verrebbe da dire, come da copione visto che si tratta del settimo pareggio tra granata e neroverdi sul prato reggiano che conferma, tra l’altro, allergie ben note del Sassuolo nei confronti del Torino. Vicino a lasciarci le penne, ma sempre in gara e comunque in grado di riarrampicarsi sul match nella ripresa, dopo aver visto le streghe e soprattutto dopo aver fatto meglio del Sassuolo nel primo terzo di match salvo poi trovarsi a inseguire. Succede, quando si ha a che fare con la squadra di Dionisi e con la sua qualità offensiva, nei confronti della quale quale il Toro fa comunque il suo, confermandosi l’avversario di spessore che Dionisi temeva.

Perché la blocca da subito, la gara, il Torino, e non la subisce, se non a fiammate. Rischia l’uno contro uno in difesa contro i tre tenori neroverdi ma fa in modo di tagliarne i rifornimenti, ingabbiando Henrique e più spesso Lopez, che quasi si danno il cambio in costruzione lasciando a Frattesi gli abituali compiti di guastatore. E fa, Juric, la gara che deve: allarga gli esterni, spinge fino a nove uomini nella trequarti sassolese, obbligando i neroverdi ad una gara a lungo a fari spenti, che potrebbe inclinarsi quando prima Sanabria poi Rodriguez avrebbero la palla giusta. Il centravanti angola troppo, l’esterno trova invece l’opposizione di Toljan, ma quelli che mandano i granata sono, dopo 15’ di studio, segnali ben precisi. Che i neroverdi cercano di decifrare senza tuttavia uscire da un prolungato impasse che ne vede il baricentro insolitamente basso e la qualità offensiva a lungo annacquata. Pinamonti lo limita Schurrs, Berardi e Laurientè sono larghi e spesso costretti a ripiegare senza poter garantire alla manovra degli uomini di Dionisi quei cambi di ritmo in altre occasioni decisivi.

Morale? C’è più Torino nella metà campo del Sassuolo che non viceversa, ci sono Singo e Radonjic – traversa al 32’ – tutt’altro che banali nel cercare la porta neroverde, ma nel Sassuolo che ‘regge’, pur soffrendo, ci sono qualità che il Torino non tiene in debito conto lasciando a Berardi lo spazio che serve a stracciare la trama scritta fin lì dalla gara. Finta e destra, reintro sul sinistro e pallone velenoso che Milinkovic smanaccia sull’accorrente Pinamonti. Il Torino la gioca, il Sassuolo la vince, la sintesi brutale di una partita che nella ripresa il Torino prova a riannodare a se stessa. Rischiando grosso, però: i neroverdi raddoppierebbero infatti con Laurientè, ma il VAR annulla e il Toro si rimette in corsa con Sanabria, che di testa si inventa il pari e inventa un’altra gara per il Torino che sembrava vicino al ko. Attorno al loro gol, infatti, gli uomini di Juric ritrovano compattezza e distanze. Vicini a far saltare il banco al 75’ con Radonijc, ma poi stretti, anche se non strettissimi, nel finale di gara, quando Bajrami e Laurientè qualche brivido a Juric lo suggeriscono, a difesa di un punto che muove la classifica di entrambe le contendenti.

Stefano Fogliani