Sassuolo incrocia le dita A Lecce non ha mai perso

Non è, il Lecce-rivelazione, capace di mettere in fila diverse big (ultimo acuto casalingo contro la Lazio, per dire, ultimo pari contro la Roma), l’unica insidia che aspetta il Sassuolo, domani sera al via del Mare. I neroverdi dovranno combattere anche la legge dei grandi numeri. Perché se in Puglia, il Sassuolo, due volte è passato senza mai perdere (uno 0-0 in serie B, nel 200910, un 2-2 in A, stagione 201920), il grande numero contro il quale si va a sbattere è quello che dice che i salentini sono una delle pochissime squadre incrociate dal Sassuolo negli ultimi 15 anni trascorsi tra massima serie e cadetteria con cui i neroverdi non hanno mai perso.

Cinque precedenti (2 in B, 3 in A) per tre pareggi (due in trasferta) e due vittorie (entrambe in casa, l’ultima sei mesi fa) a rendere immacolato un ruolino di marcia che ha pochissimi eguali. Meglio, il Sassuolo degli ultimi 15 anni, ha fatto solo contro il Frosinone (contro i ciociari, oggi in B, 10 incroci, 6 vinti e 4 pareggiati) e il Cesena (6 incroci, 2 pari e 4 vinte) da cui tuttavia è stato sconfitto in Coppa Italia un paio di stagioni orsono. Incoraggia, il precedente, ma trattasi di una di quelle statistiche a doppio taglio di cui vale la pena dare conto, non foss’altro perché del ‘trio’ i giallorossi sono gli unici che giocano ancora in A e perché, se per trovare precedenti contro Frosinone e Cesena si va un bel po’ in là (ultimo incrocio con i ciociari cinque stagioni fa, con i bianconeri addirittura nel 2015) l’ultima a Lecce è decisamente più recente.

Era il 3 novembre 2019, il Sassuolo quello di De Zerbi ma soprattutto di Berardi. Finì 2 a 2 e fu proprio l’attaccante calabrese a segnare, a 5’ dalla fine, la rete che diede il pari ai neroverdi. Già, Berardi: dopo il pit stop di venerdì, non si può dire non sia il più atteso per evitare la trappola dei grandi numeri, a proposito dei quali ne suggeriamo un altro, che riguarda proprio Berardinho, ultimo neroverde ad andare a segno in Salento e unico neroverde, in A, ad aver affrontato il Lecce tre volte segnando sempre: un gol nel 4-2 del Mapei Stadium del luglio 2020 che premiò i neroverdi, uno, già citato, al via del Mare e un altro ad agosto, ancora al Mapei Stadium, a scrivere l’1-0 che diede al Sassuolo la prima vittoria stagionale. Per quel che conta, anche allora si giocava di sabato, alle 20,45…

Stefano Fogliani