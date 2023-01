Sassuolo, ko con la Lazio e brividi in classifica

di Stefano Fogliani

Continua a non segnare, almeno su azione, il Sassuolo. E continua a non partire, attorcigliandosi attorno ad un inizio di anno disastroso (tre gare, altrettante sconfitte, 6 gol subiti e due realizzati, ma su rigore) una stagione che sta prendendo una piega preoccupante.

Se ne giova, del momento no dei neroverdi, un punto nelle ultime 7 gare, la Lazio. Anche la squadra di Sarri non aveva ancora vinto, dopo la pausa, ma il Sassuolo di oggi è medicina buona per tutti.

Lo è stato per la Samp, che prima di incrociare i neroverdi aveva vinto solo una partita, per una Fiorentina in difficoltà, si conferma tale anche nei confronti della squadra capitolina, cui bastano un gol per tempo e banali accortezze difensive per far saltare il banco e regalare a Dionisi il quarto stop di fila. Che non tiri una gran aria, in casa neroverde, lo si vede anche dall’insolito ‘chiarimento’ cui Berardi e altri giocatori sono chiamati sotto la curva a fine partita, degno epilogo di una gara che vede i neroverdi, e anche qui sta il problema, fare comunque quanto oggi possono, cioè poco. E perdere, dando l’idea di una debolezza fatta di carenze combinate che non sembra essere un gran viatico in vista di quel che resta della stagione: Sarri alla vigilia aveva fatto capire di non aspettarsi un Sassuolo in crisi e si è regolato di conseguenza, tenendo reparti ben compatti ed equilibri tattici altrettanto saldi nonostante abbia perso Immobile dopo 15’, ed anche avvantaggiandosi di una Lazio guardinga il Sassuolo la partita l’ha fatta. Ma di rado ha dato l’impressione di poter mettere davvero in affanno la Lazio che, senza strafare, ha invece costruito i presupposti per la sua prima vittoria del 2023 alzando il baricentro con pericolosità che aumentava con il passare dei minuti e si è avvantaggiata anche della solita chance concessale dalla retroguardia neroverde.

Basta un corner, alla Lazio, cui si aggiungono un colpo di testa di Milinkovic e un braccio di Toljan ad opporvisi contro regolamento a mandare sul dischetto Zaccagni che sblocca.

Basta e avanza, per il Sassuolo di questi tempi: Dionisi attinge alla panchina ma i cambi alterano i fattori, ovvero i protagonisti, ma non il risultato. La squadra di Dionisi, ancorchè spesso attestata nella metà campo laziale, costruisce solo ipotesi di attacco – unico rischio per Provedel un colpo di testa di Frattesi al 75’ alto – mentre quella di Sarri legittima il vantaggio sfiorando il raddoppio in due occasioni e trovandolo nel recupero con Felipe Anderson.