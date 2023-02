Sassuolo, la doppia rimonta sa di rinascita

di Stefano Fogliani

È solo un punto, quello che il Sassuolo strappa a Udine ricucendo due volte i tentativi di fuga dei padroni di casa. Ma pesa, perché il Sassuolo va sotto subito – Udogie sblocca dopo 25 secondi – e al pronti via perde Domenico Berardi, che si arrende a un guaio muscolare quando non siamo ancora al 15’. Pessimi segnali, quello dell’avvio, per la squadra di Dionisi. Che un mese fa si sarebbe liquefatta di fronte a contingenze del genere e invece rincorre, pareggia – due volte – e soprattutto fa la sua gara. Patendola a tratti, ci mancherebbe, ma senza subirla mai troppo e portandola comunque a casa. Con quello della Dacia Arena i punti sono 8 nelle ultime 4 gare, la striscia utile – quattro gare – riaggancia il ‘nuovo’ Sassuolo a quello di settembre e se il passo in classifica è un ‘passettino’, vale comunque conferma importante livello di tenuta, anche mentale, e di consapevolezza. Rincorrere, a ben vedere, non è mai stato nelle corde del Sassuolo, che tuttavia allo spartito cui lo consegna da subito l’Udinese, complice l’acuto di Udogie che la porta avanti i friulani, si adatta traendo quanto può da partita elettrica nel primo tempo, più ‘addormentata’ ma non priva di insidie nella ripresa. Ed è proprio nella capacità di aderire ad un piano gara subito in salita il ‘plus’ del Sassuolo di Udine: vanno sotto ma non si disuniscono, i neroverdi, che prima il pareggio lo sfiorano – Bijol salva sulla linea al 3’ – e a strettissimo giro di posta, siamo al 7’, lo raggiungono con Henrique. E non mollano un metro. Concede, il Sassuolo – bene Consigli su Beto, e siamo solo al 9’ – ma riparte sempre: l’Udinese regala spazi minimi, chiudendoli con la fisicità che le si conosce, ma gli uomini di Dionisi a lungo galleggiano, inventando traiettorie alternative, sulle linearità dei friulani e se tornano sotto – Bijol capitalizza un piazzato inserendosi sottomisura – è solo perché, poco prima, l’inserimento di Frattesi che avrebbe riscritto la partita si infrange sul palo. Ma che ci sia, il Sassuolo, lo dicono l’atteggiamento e la presenza, e lo conferma quel che segue al nuovo vantaggio dei padroni di casa: la partita vive di uno contro uno sistematici che allargano il campo, e l’orizzonte, a chi li vince. Quello vinto da Bajrami a fine primo tempo frutta un cross che Perez, preoccupato dall’accorrente Defrel, devia alle spalle di Silvestri e vale il pareggio da cui la gara non si schioda più. Il Sassuolo dei secondi 45’ graffia – Bajrami va solo vicino al sorpasso al 63’ – ma non punge, l’Udinese spinge ma non ‘strappa’, facendosi viva solo con Lovric limitato da Consigli, e anche quando prova a trasformare la sua supremazia territoriale in assedio non rovescia mai del tutto la partita. Dentro la quale il Sassuolo, il cui undici si fa, con i minuti che passano, quasi dadaista (un terzino destro, Zortea, a sinistra, un centrocampista, Harroui, a destra della difesa, Lopez e Pinamonti in campo dopo settimane di stop) ma continua a muoversi ‘da squadra’. Con quella compattezza e quell’attenzione che garantiscono ai neroverdi un’altra gara utile. Mettendoli al riparo dell’ombrello di una classifica tranquilla e dentro una dimensione di squadra ritrovata che è un’ipoteca importante su quel che resta della stagione.