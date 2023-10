Sassuolo, la sosta fa paura . Solo una vittoria su otto

Una vinta su otto. Non granchè il ruolino di marcia del Sassuolo ‘dionisiaco’ dopo le soste, e visto che dopodomani si riprende, e dopo una sosta, tanto vale farci caso. Perché è magra consolazione che quell’unica vittoria sia stata quantomeno fragorosa – un 5-0 rifilato alla Salernitana il 2 ottobre di un anno fa – dal momento che il resto non è un pianto ma quasi.

Detto di quell’unica vittoria, infatti, ci si possono aggiungere giusto tre pareggi e ben cinque sconfitte, una delle quali, tra l’altro, nell’aprile del 2022, proprio contro la Lazio, ma all’Olimpico. Allergici alle soste, i neroverdi, e non si parla, beninteso, di quelle ‘lunghe’ quali Natale, la pausa estiva o lo stop imposto al campionato la scorsa stagione dal Mondiale, ma proprio di quei pit-stop che la ‘mettono a riposo’ le squadre per un turno visti gli impegni delle nazionali. E che mettono un tantino in difficoltà il Sassuolo di Alessio Dionisi. Sconfitto, nella stagione 202122 dalla Roma a settembre, dalla Sampdoria a febbraio e dalla già citata Lazio due mesi dopo e a punti, ma senza andare oltre il pareggio, a ottobre contro il Genoa e a novembre contro il Genoa.

Decisamente meglio la stagione scorsa, quando i neroverdi si sono riaffacciati alla sosta di settembre maramaldeggiando contro la Salernitana e sono usciti indenni anche da quella primaverile, che li ha visti pareggiare contro il Torino, ma la stagione scorsa li ha visti incappare di nuovo nel ‘divieto di sosta’.

Il 17 settembre, infatti, il Sassuolo è tornato in campo dopo il primo stop del campionato, a Frosinone, e si sa bene come è finita. Morale? Otto gare, una vita, tre pari e cinque perse per sei punti totali, 17 gol subiti (ma 8 in due sole gare) e 14 fatti (ma 5 in una volta sola) a ‘impacchettare’ una statistica che vale, in vista del match di sabato, gli scongiuri del caso. E che tuttavia assume tinte meno fosche se ci si limita ad analizzare le gare casalinghe post-sosta: di quelle – tre – il Sassuolo non ne ha persa nemmeno una.

DAL CAMPO. Continua la marcia di avvicinamento dei neroverdi alla sfida di sabato: in ripresa Toljan, restano da valutare Viti ed Henrique, il cui recupero appare difficoltoso. Buone notizie invece da Bajrami: il fantasista ex Empoli, che aveva accusato un problema alla caviglia, ha infatti giocato, martedi sera, 45’ con la nazionale albanese prima di rientrare a Sassuolo e può quindi essere considerato, salvo imprevisti dell’ultima ora, a disposizione.

Stefano Fogliani