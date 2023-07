"Sassuolo, mi aspetta una doppia scalata"

"C’è una montagna da scalare, direi doppia visto che l’anno scorso ne ho scalata metà". Sarà che il gruppo di Dionisi è ancora a Vipiteno – oggi ultimo giorno in quota e amichevole, alle 17, contro il Sudtirol – e non si può quindi dire Andrea Pinamonti sbagli metafora, alludendo ai pendii cui è atteso il Sassuolo, nel raccontare la stagione che verrà. La sua seconda a Sassuolo, la prima vissuta dall’inizio – l’anno scorso l’attaccante arrivò sul finire del mercato, a preparazione ultimata – Pinamonti non vede l’ora di cominciarla a giocare sul serio. Perché fin qua, dice "abbiamo lavorato soprattutto per mettere benzina nelle gambe, ed è normale che manchi lucidità". Ogni riferimento alla prima sconfitta stagionale, subita in amichevole contro lo Spezia, non è puramente casuale. "Bisogna sempre cercare di vincere, e cercare di far bene, anche in amichevole, ma il ritiro è anche quel periodo nel corso del quale si provano cose che ti portino frutto in vista dell’inizio di stagione, cui arriveremo pronti". Attorno a Pinamonti – 5 gol e qualche assenza di troppo la stagione scorsa – Dionisi sta costruendo un cambio di modulo che dia più peso offensivo ai neroverdi, ma non sarà necessariamente dall’assetto che passerà il nuovo Sassuolo, almeno ad avviso dell’attaccante. "Sappiamo che possiamo fare meglio dell’anno scorso, e ognuno di noi deve dare di più per fare tutto il campionato al top, non come la stagione scorsa quando abbiamo fatto un girone di andata al di sotto delle aspettative. Ci servirà continuità, dovremo essere in grado di creare di più davanti ed essere più bilanciati dietro". Cerca equilibrio, il Sassuolo di questo scorcio d’estate, e cerca riscatto Pinamonti, che una settimana fa aveva detto di voler smentire sul campo ‘chi ha parlato troppo di me’ e oggi sembra ben deciso a far ricredere i detrattori. Oltre che a mettersi in luce in chiave azzurra. "Quello del ritorno in nazionale è un ulteriore stimolo, che si aggiunge alla volontà con cui comincia la stagione. Motivazioni? Quelle le prendiamo da noi stessi, qui non arrivano da fuori, come succede in altre piazze, ma non è una critica: siamo noi che dobbiamo tirare fuori quello che abbiamo dentro".

