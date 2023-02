Sassuolo-Napoli, la partita del ’mai dire mai’

di Lorenzo Longhi

Hai voglia a dire che nel calcio non esistono missioni impossibili e che si parte sempre da 0-0. Peraltro è anche vero, perché è l’unico ragionamento da fare quando si è nella stessa categoria, eppure se il Napoli in classifica ha 35 punti in più rispetto al Sassuolo (59 contro 24) e ha vinto più del triplo delle partite (19 contro 6) un motivo c’è e bastano quei numeri a chiarire la portata dell’impegno che attende i neroverdi. La realtà è che la squadra di Spalletti in campionato non ha fatto bottino pieno solamente in tre occasioni: a inizio gennaio in casa dell’Inter, unica sconfitta sinora, quindi in agosto, nel giro di quattro giorni, con lo 0-0 di Firenze e l’1-1 al Maradona contro il Lecce.

Ora, quei due pareggi sono storia di cinque mesi e spiccioli fa, ma uno spunto di ottimismo lo si può trovare nel notare che a fermare il Napoli, nerazzurri a parte, sono state solo due squadre che battagliano con il Sassuolo in quel lembo di classifica dove ci si guarda più dietro che davanti, ma comunque dove non regna la paura. Di più: Fiorentina e Lecce sono squadre che tentano di giocare anche contro le grandi, un po’ come i ragazzi di Dionisi. C’è insomma un’impostazione mentale sostanzialmente comune, sebbene differisca in ciascun allenatore, ma è un dato di fatto che difendersi contro questo Napoli – squadra che ha dimostrato di avere più soluzioni che problemi, sia sotto l’aspetto tattico che sotto quello delle individualità – non serva a nulla, e allora tanto vale giocarsela a modo proprio. Dal canto suo, il Sassuolo di questa stagione contro le prime in casa qualche soddisfazione se l’è tolta e, anche quando ha perso, non è mai crollato. Sconfitto di misura dall’Inter (1-2) e 0-2 dalla Lazio, ha bloccato sul pareggio il Milan (0-0) e la Roma (1-1) all’andata e nell’ultima sfida al Mapei ha battuto 1-0 un’Atalanta che dalla ripresa del campionato in avanti ha perso solamente a Reggio Emilia.

Non può essere un caso, e non è neppure un caso che, a prescindere dai problemi dei rossoneri, poche settimane fa il Sassuolo abbia segnato cinque reti al Milan a San Siro. Significa, in fondo, che la squadra c’è e questo forse è il momento migliore per affrontare la formazione che sta dominando il campionato, pur tenendo conto della possibile assenza di Berardi (per lui una sofferenza cicatriziale a livello dell’adduttore sinistro, escluse lesioni acute). Può apparire un paradosso, considerando che il Napoli viene da sei vittorie consecutive, ma è anche vero che gli azzurri all’orizzonte hanno gli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte e, anche inconsciamente, possono pensare più all’impegno europeo che a quello di domani, essendo enorme in classifica il vantaggio sul resto del mondo, un resto del mondo che sembra quasi fare di tutto per non tentare nemmeno il recupero. Vantaggio dunque strameritato per una squadra che non ha mai affrontato un avversario con sufficienza e raramente si è distratta. Ma le distrazioni e i cali di tensione, per quanto magari brevi, prima o poi capitano nel corso di un campionato. Che sia la volta buona?