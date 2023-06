Sassuolo, nel mirino i gemelli della Lupa

"Volpato e Missori? Ci interessano ed è fattibile. Mulattieri? Potrebbe arrivare". Ad una settimana dal via, il mercato neroverde comincia a prendere forma. Non così definita, ci mancherebbe, appeso com’è alle ‘supertrattative’ (Frattesi e non solo) di cui dà conto radiomercato, ma sufficientemente chiaro in ordine a quanto i neroverdi hanno intenzione da fare. "Le idee ci sono, e ci lavoriamo, parlando e trattando: sappiamo come impostare il lavoro e ogni mossa viene concordata con la proprietà e con il tecnico Alessio Dionisi", detta il Direttore Generale del Sassuolo Giovanni Carnevali. Che aggiunge di essere in contatto con Inter, Roma e Juventus per Frattesi, prova a blindare Berardi ("saremmo contenti rimanesse, in questo momento però non c’è nulla e non ci poniamo il problema") e prova a tirare i fili di trattative in divenire. Puntando, appunto, il mirino sulle possibili entrate di Volpato, Missori e Mulattieri e tenendo ben d’occhio le opportunità che il mercato suggerisce. "Siamo ancora lontani da definire trattative in essere, anche se ci piacerebbe definire molto prima della partenza della squadra per il ritiro di Vipiteno. O almeno, per allora, avere situazioni già ben delineate", ha detto ancora Carnevali, che a questo punto si trova, per dare positivamente corso al proposito, costretto a ‘correre’.

Il mercato apre sabato 1 luglio, come noto, il Sassuolo si raduna il 10 al Mapei Football Center e l’11 parte per Vipiteno: per allora il dirigente neroverde conta di aver definito almeno l’affaire Frattesi e aver messo a disposizione di Dionisi qualche volto nuovo da amalgamare al gruppo a disposizione. Il resto lo farà il mercato, destinato comunque a cambiare il volto del terzo Sassuolo di Alessio Dionisi ben oltre la cessione di Frattesi, già annunciata. E ben oltre gli acquisti di giovani prospetti cui Rossi & Carnevali non potranno aggiungere quei giocatori ‘pronti’ che Dionisi ha chiesto per rimpiazzare partenze eccellenti. Come Viti, difensore ex Empoli che il Sassuolo avrebbe chiesto al Nizza, o quel Musah già individuato come possibile sostituto di Frattesi, per il quale tuttavia la concorrenza è tanta e il prezzo – 15 milioni, pare – tutt’altro che abbordabile.

Tifosi. ‘La serie A a Sassuolo? E’ ancora possibile’. Questo il titolo dell’evento, in programma martedi sera alle 20,30 presso la palestra di Braida, con cui i tifosi neroverdi del ‘sic ex murice gemmae’ invitano i tifosi neroverdi a partecipare alla petizione che hanno scelto di promuovere sulla questione ‘stadio a Sassuolo’.

Stefano Fogliani