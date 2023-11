Sassuolo nella tana dell’Empoli: "Voglio vedere corsa e sacrificio"

Dove eravamo rimasti? A 15 giorni fa: il Sassuolo che non batteva il fanalino di coda Salernitana al Mapei Stadium allungava a 6 la sua striscia di partite senza vittorie mentre l’Empoli, sbancando Napoli, si portava a due lunghezze dai neroverdi. Che oggi sono, loro malgrado, nel mirino dei toscani, appena due punti sopra la squadra di Andreazzoli, che va in campo con la freccia. Respingerne l’assalto è, in casa neroverde, imperativo categorico, e lo sa bene Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo e uno tra i tanti ex (Pinamonti e Bajrami, tra gli altri) del pomeriggio del Castellani. "Noi veniamo da una serie di risultati non soddisfacenti mentre l’Empoli arriva da una partita giocata bene", conviene Dionisi che non nasconde come dal pomeriggio in Toscana si aspetti risposte, soprattutto dal punto di vista della fase difensiva e del carattere.

"Sui meccanismi difensivi abbiamo lavorato tanto, ma fin qua non è bastato perché per difendere servono anche volontà e attenzione al dettaglio", dice a proposito della prima, mentre sul secondo è categorico. "Loro hanno caratteristiche che conosciamo, ovvero determinazione, corsa e spirito di sacrificio. Dovremmo cercare di essere alla pari su quello, diversamente – aggiunge - ci complicheremo le cose". Già, peraltro, relativamente complicate a ridosso del Mapei Football Center, dove due settimane di lavoro senza campionato hanno restituito al centrocampo neroverde Matheus Henrique. Una buona notizia dentro un autunno da mezzo punto a gara per gli uomini di Dionisi: proprio il brasiliano – che manca dal 2 ottobre, assente lui il Sassuolo non ha più vinto – sarà infatti la principale novità del Sassuolo anti-Empoli, che rispetto all’ultima uscita dovrebbe presentare, nell’undici iniziale, anche Bajrami sulla trequarti mentre la difesa vive di ballottaggi al centro che coinvolgono, in egual misura, Ferrari, Tressoldi e l’altro ex Viti. Dionisi, insomma, può scegliere, ma è prevedibile si affidi agli imprescindibili, e del resto la gara vale tanto, per lui come per i suoi.

"Stanno tutti bene, i nazionali sono rientrati e anche chi è rientrato tardi ha fatto in tempo a fare qualche allenamento con i compagni", dice ancora Dionisi, atteso ad un match che non sarà decisivo, visto il tanto che manca a fine stagione, ma dirà comunque tanto su che tipo di campionato farà il Sassuolo. Inutile dire infatti che una sconfitta, oltre a togliere al Sassuolo la media – fisiologica per salvarsi e tenuta fin qua – di un punto a gara, ne comporterebbe altre posizioni di classifica perse – una, nella migliore delle ipotesi – e porterebbe a sette le sconfitte stagionali. Troppe, per pensare che non ci sia, al netto degli episodi, qualcosa di strutturale che non va nella squadra.

Stefano Fogliani