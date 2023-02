"Sassuolo, ora dimostra quanto sei bravo"

Da un mese a questa parte il Sassuolo ha preso sia complimenti per il gioco espresso che punti (contro il Napoli solo complimenti, in realtà) ma "il difficile – spiega il tecnico Alessio Dionisi – viene adesso". Dove l’adesso è la trasferta sul campo del Lecce rivelazione (tre punti in più dei neroverdi, i salentini) che i neroverdi affrontano con un Laurientè in meno e un Berardi recuperato. Complice la seconda consecutiva dal 1’ di Bajrami, che giocherà sull’esterno opposto rispetto a Berardinho, le ali i neroverdi ce le hanno, e vedremo se basteranno a prendere quota.

"La gara è difficile, perché il Lecce sta bene ed è in fiducia, avendo appena vinto a Bergamo, e il risultato che otterremo è tutt’altro che scontato", avverte il tecnico del Sassuolo, che riparte dalla sconfitta di Napoli ma lo fa a suo modo, chiedendo altro ai suoi. "Abbiano fatto bene, certo, ma al via del Mare dovremo fare addirittura meglio: stiamo lavorando bene di squadra ma dobbiamo fare di più, soprattutto quando si tratta di lavorare nell’altrui metà campo per rendersi pericolosi", argomenta ancora il tecnico neroverde, che scioglierà solo in mattinata gli ultimi dubbi rispetto ad undici iniziale che non dovrebbe discostarsi troppo da quello sconfitto dalla capolista. Detto di Berardi e Bajrami, infatti, si tratta di capire a chi far cominciare quella che è una staffetta annunciata tra Defrel e Pinamonti ("Andrea – ha detto del centravanti ex Inter – sta ritrovando minutaggio") e chi affidare le chiavi della mediana: in lizza ci sono Lopez e Obiang la cui presenza (o assenza) dirà molto sulla partita che ha in mente di fare Dionisi, che chiede, a prescindere dai protagonisti che andranno in campo, concretezza e soprattutto l’atteggiamento giusto.

"C’è una maggiore consapevolezza, grazie agli ultimi risultati, nei nostri mezzi, stiamo ritrovando equilibri ma a volte privilegiamo ancora le belle giocate a quelle efficaci. Si tratta di continuare a fare bene quando siamo in possesso di palla, e di metterci in condizione di vendere cara la pelle", dice ancora Dionisi, che nella gara del via del Mare vede, come tanti, un possibile spartiacque su quello che resta della stagione neroverde. "Ultimamente siamo stati bravi e prestativi, ma quanto siamo davvero bravi lo scopriremo da questa partita: con gli ultimi risultati ci siamo messi in condizione di dare ulteriore valore a quanto fatto finora. La partita vale tanto anche per questo, oltre che per il valore di un avversario che va affrontato senza paura, ma con grande rispetto e con la massima attenzione".

Stefano Fogliani