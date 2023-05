Sassuolo, pari nel derby: il sorpasso non c’è

di Stefano Fogliani

REGGIO EMILIA

Niente sorpasso, per il Sassuolo. Il pareggio contro il Bologna muove la classifica impercettibilmente e lascia i neroverdi al 13mo posto. Giusto un punto più vicino a quella quota 50 che resta obiettivo di stagione, e ancora in gioco per tentare l’assalto alla colonna sinistra, ok, ma l’impressione è che gli uomini di Dionisi stiano cominciando a patire le stanchezze di una stagione lunghissima e non priva di stress.

Hanno presenza, e ieri lo hanno dimostrato con applicazione costante, ma non la continuità in quelle giocate di qualità che avrebbero permesso loro di superare l’ostacolo rossoblù. Un paio di giocate, in verità le hanno trovate, segnando in un’occasione, quasi nella seconda, ma nella ripresa si sono visti costretti a fare i conti con la loro versione meno brillante. Quella che c’è, gioca, difende e costruisce, ma che non ha la scintilla che in altre occasioni li ha nobilitati. Si comincia con una sorpresa per parte (Dionisi rinuncia a Laurientè, Motta a Zirkzee) e con squadre che, rispetto ad un infrasettimanale che ha penalizzato si i neroverdi che i rossoblu, cambiano, ma poco oltre il fisiologico.

Nove undicesimi del Bologna avevano cominciato la partita di Empoli, sette degli undici scelti da Dionisi dal 1’ erano in campo all’Olimpico: quelli che cambiano sono gli assetti, perché i rossoblu decentrano Barrow e attaccano con un 3-1 in sistematica proiezione offensiva, con Aebischer parecchio avanzato, quasi falso nueve, mentre il Sassuolo, decisamente più ‘leggibile’ nel suo 4-3-3, cerca linee di passaggio pulite dentro le quali far valere quella qualità che Dionisi aveva più volte ‘chiamato’ alla vigilia. E non appena le trova, le linee ‘pulite’, dopo aver dato la sensazione di subire l’aggressività degli ospiti scappa grazie ad un’intuizione di Defrel capitalizzata da Berardi che semina Cambiaso prima di battere Skorupski. La rete cambia la gara: il Bologna, che già presidiava la metà campo neroverde con almeno quattro uomini, in fase di possesso ne aggiunge altrettanti. Ovvio il Sassuolo si faccia guardingo, ma si schiaccia e inevitabilmente qualcosa concede.

A Ferguson (tracciante fuori di un amen al 31’) e soprattutto a Dominquez, che pareggia trovando l’incrocio al minuto 43 avvantaggiandosi anche della tardiva chiusura di Henrique, poco prima, invece, vicinissimo al raddoppio. Il gol rossoblu consolida statistica amica dei felsinei – sempre in gol al Mapei Stadium – e riassesta un match che a lungo non trova un padrone: per gli ospiti ci prova Cambiaso, che in avvio di ripresa allarga troppo il diagonale, per il Sassuolo Frattesi, che scarabocchia, poco dopo, un sinistro oltre la traversa rossoblù. Schermaglie, che Motta e Dionisi provano a risolvere attingendo alle panchine. Arnautovic e Moro per il primo, Laurientè e Harroui, prima di Thorstvedt e Alvarez per il secondo: cambiando gli addendi, tuttavia, il prodotto non cambia. Finisce pari e (chissà se) va bene così.