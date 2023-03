Sassuolo parte male, troppi regali

talmassons

3

sassuolo

1

(2325 2518 2515 2519)

CDA TALMASSONS: Rossetto 9, Costantini 12, Eze Blessing 6, Milana 16, Caneva 12, Taborelli 19, De Nardi (L1), Monaco, Crisafulli, Campagnolo, n.e. Tognini, Vigini (L2), Michelini, Trampus; all.: Leonardi.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 13, Civitico 9, Busolini 7, Vittorini 1, Manfredini 8, Scacchetti 3, Pelloni (L1), Bondavalli 1, Martinez 6, Masciullo, Dhimitriadi, n.e. Cappellini L. (L2); all.: Venco.

Arbitri: Jacobacci (VE) – Lichelli (GualtieriRE).

Note: Durata set 28’ 26’ 24’ 26’ per un totale di 104’; Talmassons 74 su 98 (B.S. 15, Vinc. 7, Muri 8, 1^ L. 7, E.P. 9); Sassuolo 48 su 77 (B.S. 8, vinc. 3, Muri 5, E.P. 21).

È decisamente negativo l’esordio della Bsc Materials sassuolo nella Poule Promozione, che conferma la tradizione negativa contro Talmassons, con cui non ha mai vinto, con una prestazione che è riduttivo definire al di sotto delle proprie possibilità: con 29 punti regalati alle ottime avversarie, era impossibile pensare di far risultato in Friuli, anche se il primo set vinto in volata aveva illuso un po’ tutti, primo fra gli altri coach Venco, intestarditosi nel far massacrare la povera Vittorini, che in tre set finirà la gara con un 42% in ricezione, ma soprattutto un 5% di positività, ed un meno 15% in efficienza in attacco, prima di trovare la lucidità per sostituirla con una più utile Martinez nella quarta frazione. In mezzo una prova sconfortante a muro, dove si salva solo la Civitico, e soprattutto in attacco, ma è lucidità, che è evidentemente mancata, la parola chiave della severa lezione subita dalla Bsc in terra friulana. Fino a che ce ne è stata un pochino, fino a che Scacchetti ha potuto sfruttare l’ottima difesa di Pelloni, senza dubbio la migliore in campo, c’è stata un po’ di partita, ma quando si è spenta la luce, e cioè già dal secondo set, di fatto la gara era conclusa, con buona pace del tecnico ospite, che solo nella quarta partita, a frittata ormai fatta, ha provato a cambiare le carte in tavola, riuscendo almeno ad evitare una conclusione umiliante.

Poule promozione, 1^G.: Trentino – Montecchio Magg. 3-0; Busto Arsizio – Soverato 2-3; Olbia – Roma 1-3; Brescia – Martignacco 3-1; Talmassons – BSC Materials Sassuolo 3-1; Mondovì – S.Giovanni Mar. 2-3.

Classifica: Roma V.C. punti 69, Trento 59, S.Giovanni Mar. 52, Talmassons e Brescia 51, BSC Materials Sassuolo 47, Montecchio, Busto Arsizio e Mondovì 46, Martignacco 42, Soverato 35, Olbia 30.

Riccardo Cavazzoni