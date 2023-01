"Sassuolo, per ora più acquisti che cessioni"

"Cerchiamo di essere più attenti sul fronte acquisti che sul fronte cessioni, ma vediamo quello che succederà". Non dovrebbe, tuttavia, succedere troppo, in casa neroverde, ma oggi che la finestra di mercato invernale si apre anche – chiusura il 31 gennaio – sul Sassuolo non si può non cominciare dal punto della situazione fatto dall’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali a Sky. "Stiamo alla finestra – ha detto ancora e vediamo che tipo di opportunità ci saranno: quello del calciomercato sarà un mese lungo e se qualche richiesta è arrivata, noi vorremmo mantenere una rosa importante", ha detto ancora il dirigente, dettando una linea che ricalcherà quella che il Sassuolo, anche per politica societaria, ha sempre tenuto a gennaio, con l’unica eccezione in quel 2014 che rivoluzionò, con una dozzina di giocatori ‘mossi’ tra arrivi e partenze, il primo Sassuolo di serie A.

Nessuna cessione importante, innesti solo eventuali e mirati, "con la volontà di inserire qualche giovane di prospettiva", insomma, nei piani di un Sassuolo che avrà il suo daffare soprattutto a blindare Davide Frattesi: è lui quello da tenere d’occhio da qui a fine mese, promesso sposo della Roma che lo aspetta per giugno ma richiesto anche dal Napoli e, ha fatto sapere Carnevali, "dalla Premier League, anche se noi non vorremmo cedere giocatori del suo valore in questa fase della stagione". Ovvio, del resto, la situazione di classifica del Sassuolo e soprattutto il suo momento sconsigliano passi avventati e consigliano semmai ritocchi non sostanziali ai quali con tutta probabilità di starà, anche se come noto le vie del mercato sono infinite. Più facile, tuttavia, rispetto a Frattesi, le prendano, quelle vie, altri giocatori che fin qua sono rientrati ad intermittenza nei piani di Dionisi e se l’infortunio di Lopez ha messo a tacere le voci di un possibile ritorno in Brasile di Henrique, varrà la pena tenere d’occhio altri. Tipo Ayhan, che la ‘Gazzetta dello Sport’ ha inserito, qualche giorno fa, nel report riguardante gli ‘scontenti’ che potrebbero cambiare aria (non è un mistero che le big del calcio turco abbiamo sondato il difensore già questa estate), o Rogerio, che sarebbe nel mirino dello Spartak Mosca, o qualche altro giocatore sottoutilizzato (come Harroui e Antiste) che potrebbero trovare spazio e minuti altrove.

Quanto invece alle entrate, detto che i migliori acquisti sarebbero Berardi e Traore finalmente in piena efficienza, i neroverdi avrebbero chiesto al Genoa l’attaccante islandese Albert Gudmundsson, classe 1997, 17 presenze e 3 reti in stagione.

Stefano Fogliani