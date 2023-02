Sassuolo piega la Futura Busto Arsizio e vede la terza piazza

SASSUOLO

3

BUSTO ARSIZIO

1

(2522 1725 2521 2514)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 18, Civitico 12, Busolini 9, Vittorini 4, Manfredini 20, Scacchetti 4, Pelloni (L1), Masciullo, Dhimitriadi, Martinez Vela 1, n.e. Rosculet, Cappellini L. (L2); all.: Venco.

FUTURA BUSTO ARSIZIO: Memer Meneth 11, Botezat 2, Zanette 11, Arciprete 14, Tonello 7, Balboni 5, Mistretta (L1), Pandolfi 3, Badalamenti 2, Venco 1, n.e. Milani, Florio, Morandi (L2); Amadio.

ARBITRI: Cecconato - Laghi.

NOTE: Durata set 27’ 25’ 29’ 22’ per un totale di 103’; Sassuolo 70 su 92 (B.S. 8, Vinc. 2, Muri 9, E.P. 18); Busto Arsizio 56 su 82 (B.S. 6, vinc. 3, Muri 4, E.P. 16).

La BSC Materials si abbatte come un tornado sul Futura Busto Arsizio e, pur con qualche passaggio a vuoto, peraltro ben recuperato, centra una vittoria che profuma di terzo posto in classifica, ora raggiungibile. C’era timore per l’arrivo al PalaPaganelli di un Busto Arsizio molto accreditato, ma la squadra bustocca ha confermato di non attraversare un gran momento, con un attacco in crisi e la ricezione che non ha retto l’urto delle padrone di casa, tornate a sciorinare un buon gioco, anche se come sempre condito di errori, e gran giocate: la chiave nel terzo set, che Sassuolo aveva preso decisamente in mano, perdendo un po’ di lucidità al momento di chiuderlo, cosa che ha permesso a Busto di riportarsi sotto. Il time out di Venco sul 22-18, rimette un po’ d’ordine, ma se sul 23-21 i brividi non sono mancati, Manfredini con un errore, e due attacchi vincenti consecutivi, chiude il parziale, e di fatto la partita.

I RISULTATI. Brescia - Lecco 3-1; Mondovì – Trento 1-3; BSC Materials Sassuolo - Busto Arsizio 3-1. CLASSIFICA: Trentino (*) punti 51, Brescia 45, BSC Materials Sassuolo 42, Busto Arsizio e Mondovì 39, Olbia ed Albese 24, Lecco e Cremona 21, Emilbronzo 2000 Montale 18, Club Italia 9.

Riccardo Cavazzoni