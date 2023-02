Nel Sassuolo che ricomincia a lavorare oggi, sotto i riflettori sono in tre. Il primo è Riccardo Marchizza, cui la squalifica di Rogerio spalanca le porte dell’undici titolare, il secondo Maxime Lopez ("contro recuperi per la prossima", ha detto Dionisi) che chissà se si ritrova, il terzo Andrea Pinamonti, che lavora per esserci. Flash dal Mapei Football Center in vista di Udine, dove i neroverdi cercheranno di eguagliare la loro miglior serie stagionale – quattro utili consecutive, dalla seconda alla quinta di andata – interrotta proprio dall’Udinese che violò il Mapei Stadium. Out, oltre a Rogerio, Toljan e Muldur, sotto osservazione Obiang, uscito esausto dalla gara contro l’Atalanta e occhio alle diffide. A rischio squalifica, alla Dacia Arena, ci sono Berardi, Tressoldi e Thorstvedt e dopo la gara contro i friulani, venerdi 17, arriva il Napoli per un big match da sold out. Non è un caso che il Sassuolo apra la prevendita giovedi, con 10 giorni d’anticipo: info sul sito della società neroverde.