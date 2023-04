"Sassuolo, pit stop utile: il sogno ricomincia"

Il Torino nel mirino. Rima facile facile a presentare l’impegno con il quale il Sassuolo si riaffaccia al campionato. Ha interrotto un incedere neroverde che, complici quattro vittorie di fila, si era fatto impetuoso, la pausa per le nazionali, "ma è arrivata al momento giusto, e ci ha dato modo di recuperare qualche giocatore non al top della condizione e lavorare sul campo". Lo dice il tecnico neroverde Alessio Dionisi, sul quale il pit-stop del campionato ha tuttavia acceso qualche riflettore addosso complice un rinnovo del contratto sul quale, dice l’allenatore del Sassuolo, "comunque non perdo il sonno: a tempo debito vedremo. E se ci saranno le condizioni non ci saranno problemi".

Il sonno, il tecnico neroverde, lo perderà forse, più che per il contratto, per limare gli ultimi dettagli in attesa della gara che stasera oppone il Sassuolo al Torino e che, ammette Dionisi, "vale tanto: perché arriva dopo uno stop, per la classifica che si è fatta interessante, per la caratura dell’avversario e perché se è vero che nelle ultime otto partite abbiamo fatto cose straordinarie, è altrettanto vero che vogliamo continuare a fare bene, con l’obiettivo di fare più punti possibili da qui alla fine". Il gruppo al completo ("salvo imprevisti dell’ultima ora") per la prima volta in stagione sarebbe, da questo punto di vista, il viatico giusto per piazzare un altro allungo e sorpassare la squadra di Juric, che ha un punto in più del Sassuolo, ma chissà cosa ne pensano i granata. "Squadra ostica, che il Sassuolo soffre storicamente. All’andata vincemmo interpretando la partita nel modo giusto, mi auguro anche questa volta saremo in grado di capire la gara, gestendola anche se si rivelasse diversa da come la immaginiamo". Il tridente ‘pesante’, formato da Laurientè, Pinamonti e Berardi, che ha rinunciato ad un giorno di riposo post-nazionale per fare un allenamento in più, è un’ipoteca seria sulla possibilità di centrare, da parte di Dionisi, l’ennesimo miracolo statistico (mai cinque vittorie consecutive in stagione, per i neroverdi) ma, più realisticamente, la banderilla in grado di mettere in difficoltà un Toro che è facile immaginare fisico e denso, oltre che ragionevolmente determinato.

"Serviranno qualità, personalità e spirito", dice ancora il tecnico neroverde, che prova a riannodare il Sassuolo di oggi a quello che "è arrivato alla pausa lanciato e non vuole né fermarsi né accontentarsi". Ballottaggi in difesa, con il rientrante Tressoldi che scalpita dietro a Ferrari ed Erlic e con Zortea che insidia Toljan, ma soprattutto in mediana. Il posto in cabina di regia se lo giocano Obiang e Lopez: anche da chi sceglierà Dionisi tra i due si capirà che tipo di partita hanno in mente di fare i neroverdi. Di lotta se gioca il primo, di governo se in campo ci va il francese.

Stefano Fogliani