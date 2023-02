"Sassuolo posto giusto per fare più assist e gol"

"In questi tre anni e mezzo in Italia ho imparato moltissimo e sono cresciuto, ma voglio migliorare ancora. Fare ancora più gol e fare ancora più assist". E Sassuolo è il posto giusto, sembra suggerire Nedim Bajrami, fantasista svizzero – ma di passaporto albanese, già nel giro della nazionale – arrivato a Sassuolo nel corso del mercato di gennaio e prelevato da quell’Empoli cui la dirigenza neroverde provò a strapparlo già la scorsa estate. Ma Bajrami, che dentro la sua prima stagione nella massima serie aveva infilato 6 gol e 7 assist in 35 partite ed addosso aveva parecchi occhi, ai tempi costava cifre che né il Sassuolo né altre squadre potevano permettersi, quindi Bajrami è rimasto a Empoli e il ‘matrimonio’ tra il giocatore e il Sassuolo ha dovuto attendere qualche mese.

Il tempo (galantuomo, come da saggezza popolare) che i neroverdi si trovassero nella necessità di sostituire Traore e l’Empoli – dove Bajrami, nel frattempo, aveva giocato 19 gare segnando però solo un gol – in condizioni di ragionare su cifre meno esose e, alla luce di una classifica rassicurante, potersi permettere un sacrificio. Sacrificio, poi si fa per dire, visto che il Sassuolo avrebbe comunque pagato ai toscani una cifra tra i 6 e i 7 milioni (riscatto obbligatorio da pagare a giugno) ma immaginiamo il duo Carnevali & Rossi sarà comunque soddisfatto dell’investimento se il Bajrami neroverde, che ritrova quel Dionisi che lo ha già allenato in Toscana, terrà le medie con cui ‘esplose’ agli ordini del tecnico di Piancastagnaio. Per il fantasista, agli ordini di Dionisi, 5 gol e 8 assist in una stagione: ne manca mezza, ma mica è il caso di andare troppo per il sottile anche perché, delle sue potenzialità, Bajrami ha dato un saggio già contro l’Atalanta, facendosi bastare gli ultimi 23’ di partita per mettersi in condizione di far gol in ben due occasioni. Una volta l’ha murato Scalvini, un’altra Musso in uscita ("bravo lui, ma io potevo far meglio", dice) e l’idea è che il ragazzo sia un giocatore capace comunque di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. "Posso giocare esterno, trequartista e mezzala" dice, presentandosi ai canali ufficiali del Sassuolo, e anche questa sua duttilità offensiva gli ha permesso di scrivere ruolino di marcia di tutto rispetto, una volta arrivato in Italia, scovato dagli scout dell’Empoli, dal Grassophers di Zurigo. In B, per lui, 64 ‘gettoni’, 10 gol e 12 assist, in A la media cambia di poco: 44 presenze, 7 gol, 8 assist. "E per il Sassuolo – ha detto – voglio fare ancora di più. Ho trovato – dice – un bel gruppo, molti giocatori li conoscevo già e inserirmi non sarà un problema: mi sono messo a disposizione da subito trovando grande disponibilità in titti. E trovando – conclude - un contesto non troppo differente da quello di Empoli, ovvero una squadra di giovane, che vuole fare bene giocando a calcio".

Stefano Fogliani