Sassuolo, primo stop pre campionato Distrazioni in difesa, passa lo Spezia

Sassuolo

2

Spezia

3

SASSUOLO: Consigli (36’ Cragno, 71’ Pegolo); Toljan (71’ Missori), Erlic (53’ Flamingo), Tressoldi (79’ Viti), Kyriakopoulos (61’ Antiste); Lopez (61’ Leone), Henrique (92’ Miranda); Berardi (71’ Russo), Bajrami (46’ Mulattieri), Ceide (46’ Defrel); Pinamonti (46’ Rogerio). All. Dionisi

SPEZIA: Dragowski (36’ Zoet, 79’ Zovko), Amian (64’ Ferrer) , Bertola (36’ Serpe), Nikolaou, Reca (53’ Holm), Cassata (36’ Bourabia), Zurkowski (46’ Kouda), Bandinelli (53’ Sala), Moro (36’ Krollis), Cipot (36’ Balde Sanca), Candelari (64’ Candelari). All. Alvini

Arbitro: Minelli di Varese (Tolfo, Miniutti)

Reti: 7’ Amian, 29’ Reca, 38’ Henrique, 55’ Krollis, 61’ Defrel

Primo stop del precampionato per il Sassuolo, che in coda alla terza amichevole stagionale dà strada allo Spezia, che in doppio vantaggio nel primo terzo di match – si sono giocati tre tempi da 35’ ciascuno - riesce a reggere al ritorno dei neroverdi. In gara fino alla fine, ma solo vicini ad un pari che non arriva. Sono Amian e Reca a portare i liguri fuori portata, giovandosi di qualche svagatezza di troppo del Sassuolo, che quando si ritrova e prova a riarrapicarsi sul match non è né preciso né fortunato. Vicini al gol ma lontani dal bersaglio Berardi e soprattutto Pinamonti in due occasioni, la porta spezzina la trova solo Henrique che dimezza il vantaggio degli uomini di Alvini, che tuttavia reggono e triplicano, mettendo un’ipoteca sulla vittoria finale quando non è ancora scoccata l’ora di gioco. Il tris dello Spezia lo griffa Krollis e il secondo gol del Sassuolo – Defrel – non basta.

Anche perché nel finale tra il possibile pari neroverde – incursioni importanti di Defrel e Mulattieri – c’è il portiere spezzino Zovko, che si supera tarpando le ali alla squadra di Dionsi, che resta terra. Nel Sassuolo esordio di Viti e Missori, minuti per i giovani Flamingo, Miranda e Leone oltre che per Lopez, Ceide, Antiste e Rogerio, e schema atteso in un 4-2-3-1 sul quale i neroverdi sembra debbano tuttavia ancora lavorare.

Prossima uscita, per la squadra di Dionisi, che si appresta chiudere la fase di preparazione in quota – oggi giorno di riposo per il gruppo, apparso abbastanza spremuto – con l’ultima amichevole, giovedi, contro il Sudtirol. In campo alle 17, poi il rientro in città.