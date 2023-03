Sassuolo pronta a giocarsi la promozione Una Pistolesi spietata piega l’Albese

ALBESE

2

SASSUOLO

3

(2527 2521 2527 2519 1511)

Tecnoteam Albese Volley Como: Casemiro 11, Veneriano 13, Nicolini 8, Nardo 29, Badini, Conti 18, Scognamillo (L1), Bernasconbi 6, Radice (L2), n.e. Nicoli, Cantaluppi, Gallizioli, Storppa, Pinto: all.: Chiappafreddo.

Bsc Materials Sassuolo: Pistolesi 34, Civitico 17, Busolini 15, Vittorini 5, Manfredini 14, Scacchetti 2, Pelloni (L1), Bondavalli 2, Martinez, Masciullo, n.e. Dhimitriadi, Rosculet; all.: Venco.

Arbitri: Mannarino-Giorgianni.

Note: Durata set 30’ 26’ 33’ 25’ 17’ per un totale di 131’; Albese 85 su 111 (B.S. 9, Vinc. 1, Muri 15, E.P. 11); Sassuolo 89 su 109 (B.S. 9, vinc. 5, Muri 8, E.P. 17).

La BSC Materials approda da terza della classe alla Poule Promozione, e lo fa vincendo con una vera e propria prova di forza sul campo dell’Albese, che cercava dalla gara i tre punti che servivano per lo stesso risultato: alle biancoazzurre sarebbe bastato anche il punto maturato al termine di un incredibile terzo set, punto che di fatto condannava anche le lombarde alla Poule Retrocessione, ma la squadra sassolese ha voluto completare l’opera, inviando un messaggio chiaro alle vecchie e nuove avversarie. Partita importante quella vinta dalla BSC, per il modo in cui ha saputo domare un Albese veramente bello, e coraggioso, ma che nei momenti decisivi della gara ha sofferto il gioco concreto e cinico delle sassolesi, guidate da una Pistolesi monumentale, capace di mettere a terra 34 punti con battuta e muro: tutta la squadra però si è ben espressa su ottimi livelli, sia in ricezione, dove ha chiuso con un sontuoso 57%, che in attacco, con ben quattro giocatrici in doppia cifra, in una delle partite più belle che si siano viste quest’anno. Definite quindi le due Poule, quella Promozione con questa classifica: Roma punti 60, Trento 56, Brescia 48, BSC Materials 47, S.Giovanni Mar., Busto Arsizio e Mondovì 45, Talmassons 44, Martignacco 38, Olbia e Soverato 30. Nella Poule Retrocessione Albese, Cremona, Lecco, Vicenza, Emilbronzo 2000, Offanengo, Sant’Elia, Messina, Marsala, Club Italia e Perugia, con i punti conquistati nella prima fase, ma adattati per le squadre provenienti dal girone B.

Riccardo Cavazzoni