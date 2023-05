Sassuolo, quanti serali Con la Viola alle 20.30

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Bello di notte? Non sempre, visto quanto suggeriscono le ultime uscite (la media è di mezzo punto a gara, 2 in 4) dei neroverdi, ma se è vero che il calcio ‘notturno’ piace alle tv, che pagano e quindi va bene così, è altrettanto vero che il Sassuolo piace al calcio ‘serale’. E mica quello che si gioca tra le 18 e le 18,30, all’ora dell’aperitivo, ma quello del prime time, che ha ospitato i neroverdi – senza contare i turni infrasettimanali – in 15 occasioni, fin qua. La sedicesima sarà venerdi, al Mapei Stadium: la Lega ha diramato ieri orari e giorni delle gare dell’ultima giornata calendariando, appunto a venerdi, l’ultima gara stagionale contro la Fiorentina. In campo alle 20,30 (inizialmente alle 21, l’orario è stato riprogrammato) contro i viola di Italiano già idealmente proiettati alla finale di Conference League che li vedrà protagonisti mercoledi prossimo: la scelta ‘televisiva’ è dettata dagli impegni dei viola, ovvio, non tanto da quelli dei neroverdi, ma non si può fare a meno di notare che il Sassuolo, sotto i riflettori, quest’anno ci è finito spessissimo, più del doppio della stagione passata, quando nella fascia di ‘prime time’ giocò appena sette volte. In questa strana e lunghissima stagione, cominciata la sera di Ferragosto (proprio alle 20,45, all’Allianz Stadium contro la Juventus), il Sassuolo è stato impegnato ‘in serale’ in ben 16 occasioni, complice anche la dilatazione del calendario con slot, quasi sistematici, il lunedi e il venerdi: otto volte di sabato, quattro di lunedi e, con quella contro la Viola, saranno quattro anche le occasioni che vedranno il Sassuolo in campo di venerdi.

Detto che i conti con il venerdì si fa presto a farli (il ‘saldo’, oggi, dice un punto in tre gare, due sconfitte su due in casa) non vale nemmeno la pena stare a guardare troppo alla statistica, però, perché di sera il Sassuolo ha battuto l’Atalanta, preso 4 punti su 6 al Torino e 6 su 6 al Lecce e la media serale, fin qua, è la stessa sempre tenuta dal Sassuolo, ovvero 1,2 punti a gara.