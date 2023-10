Sassuolo riceve Rubiera. Modena a Campagnola

Di nuovo in campo i campionati minori di pallavolo, con un turno non facile per le due squadre modenesi di B1 femminile, prese con un complicato doppio derby con formazioni reggiane: alle 18 la BSC Materials Sassuolo riceve l’ambiziosa Giusto Spirito Rubierese di Andrea Ghibaudi, ex-tecnico di Montale in A2, che ha allestito una formazione in grado di puntare decisamente ai playoff, mentre alla stessa ora, ma a Campagnola, il Volley Modena prova a concretizzare tutto quel gioco messo in mostra nelle prime due giornate, ma che non si è trasformato neppure in un set. Le padrone di casa della Tirabassi & Vezzali si sono già fatte sorprendere all’esordio da Sassuolo, e non sembrano più disposte a regalare nella. Tutte in campo le modenesi di serie B, con ben quattro gare in casa: due i match clou, da un lato l’ennesimo derby stagionale, in programma alle 17.30 alla Palestra Hack di Carpi, dove la matricola Univolley riceve la Kerakoll Sassuolo, dall’altro la sfida delle 19 alla Palestra Marconi, dove la National Villa d’Oro cerca di dimenticare in fretta lo scivolone di Sommacampagna, ospitando una ambiziosa Viadana Volley.

Alla stessa ora al PalaPanini, il Modena Volley di Andrea Asta, capolista un po’ a sorpresa dopo due turni, riceve proprio i veronesi che sabato hanno fermato la National, mentre alle 18 alla Bursi di Fiorano la Malagoli Tensped cerca i primi punti stagionali conto la Benacus Bardolino. Unica in trasferta la Moma Anderlini, che alle 17 rende visita all Bombonera di S.Martino in Rio alla AMA di Francesco Ghelfi. Nel torneo di B2 femminile la partita più importante è quella delle 18 alla Bonatti tra una Drago Stadium già in ritardo, e la capolista Isuzu Cerea, mentre alla stessa ora la Zerosystem S.Damaso cerca continuità ricevendo alla Bortolotti la Tecnimetal Piadena: in casa anche la matricola Hidroplants Soliera 150, che alle 18.30 riceve CastelBelforte, mentre la Moma Anderlini cerca il riscatto sul campo dell’abbordabile Viadana.

