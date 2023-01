Sassuolo saluta Dapic, Montale, dubbio Angelini

Causa il mercato ’interno’, ovvero quello relativo alle giocatrici attualmente in forza alle squadre italiane, che si concluderà a metà della prossima settimana, anche Bsc Materials Sassuolo ed Emilbronzo 2000 Montale si stanno muovendo rescindendo alcuni contratti, e cercando eventualmente l’ingaggio di altre giocatrici. In casa sassolese è ufficiale la rescissione del contratto con la croata Barbara Dapic, arrivata in estate in recupero dopo un serio infortunio occorsole l’anno scorso: in realtà la ragazza non è stata quasi mai utilizzata nel modulo di gioco atipico varato quest’anno. Questa mossa potrebbe lascia intendere che a breve, la società annuncerà l’ingaggio di una schiacciatrice-ricevitrice straniera, che si affiancherà alla già ingaggiata Paola Martinez Vela, a sua volta una opposta straniera. Sul fronte dell’Emilbronzo, manca ancora l’ufficialità, ma è ormai certo che l’avventura della centrale Sara Angelini a Montale sia finita. In questo caso la situazione è più sfumata, e se l’Angelini pare destinata ad accasarsi a breve in B1, più difficile è ipotizzare che le nerofuxia tornino sul mercato.

Riccardo Cavazzoni