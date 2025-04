Il Sassuolo torna in Serie A: esplode la festa in città

Sassuolo, 13 aprile 2025 – Una doppietta di Maggioni del Mantova (gol del pari al 94esimo) regala il pareggio ai virgiliani contro lo Spezia: il Sassuolo è ufficialmente promosso in Serie A, quando alla fine del campionato mancano a questo punto cinque giornate. La città può ufficialmente festeggiare.

I neroverdi possono dunque festeggiare dal divano la fine dell’anno di purgatorio in cadetteria. Determinante la vittoria ottenuta al Braglia nel derby contro il Modena per 3-1 con reti di Berardi, Laurientè e Moro. La squadra di Grosso dove appunto sperare che i liguri o pareggiassero o perdessero in casa del Mantova. E quello che è successo nella partita nello stadio della squadra lombarda ha dell’incredibile. Lo Spezia è andato sul 2-0, finendo poi in dieci uomini. Il Mantova ha riaperto il match al minuto 80, trovando il definitivo pari al 94esimo (e addirittura annullato il gol del 3-2). Fabio Grosso ottiene dunque un’altra promozione in A, dopo quella col Frosinone, prossimo avversario peraltro al Mapei il 21 aprile, giorno di pasquetta. I neroverdi hanno finora ottenuto 23 vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte in 33 gare. Stagione da record.

I festeggiamenti per il ritorno del Sassuolo in Serie A

“A volte si sottovaluta ciò che questi ragazzi stanno facendo, ma il nostro è un percorso incredibile”. La frase di mister Grosso – dopo la vittoria nel derby contro un Modena che voleva salire sul treno dei playoff - è stata profetica e racconta la cavalcata neroverde, quella di una squadra capace, dopo solo una stagione in Serie B, di tornare nel massimo campionato. Grande festa in città per una promozione attesa, sperata.

Serie B praticamente dominata: nove, a oggi, i punti di vantaggio sul Pisa di Filippo Inzaghi (secondo). E quasi un abisso (16 punti) sullo sullo Spezia, oggi raggiunto e pareggiato dal Mantova

Pochi in effetti gli inciampi sul cammino, come l’ultima sconfitta, contro il Palermo per 3-5, oltre al pareggio con il Bari di quattro turni fa. Ma il pregio della squadra di Grosso è soprattutto quello di lasciarsi il peggio alle spalle. È successo spesso, del resto, in stagione, che il Sassuolo andasse oltre gli ostacoli, bypassando congiunture post-sconfitta, rimanendo concentrati, come ha detto proprio prima del derby il mister solo “su quello che c’è ancora da fare”.

Un risultato, quello della promozione in A, raggiunto soprattutto a un grande monte gol. Basti pensare che i neroverdi hanno superato ampiamente quota settanta reti. Un traguardo di livello: dal ritorno alla B a 20 squadre, nel 2019-20, quella soglia non l’aveva mai toccata nessuno nell’intera regular season. Principale protagonista Armand Laurienté, 15 marcature (arricchite da 6 assist) totali in 29 match. In pratica un gol ogni 141 minuti. Ma anche l’immancabile Domenico Berardi, sei gol e 12 assist in 25 partite, a suo modo determinante.

Ecco di seguito le prossime cinque partite del Sassuolo. Sassuolo-Frosinone (21 aprile, ore 15:00), Cesena-Sassuolo (25 aprile, ore 20:30); Sassuolo-Carrarese (1 maggio, ore 19:30); Cremonese-Sassuolo (4 maggio, ore 19:30); Sassuolo-Catanzaro (9 maggio, ore 20:30).