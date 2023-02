Sassuolo, sfida decisiva col Futura

Il campionato di A2 di pallavolo femminile affronta l’ultimo turno infrasettimanale, legato ad importanti recuperi della quarta giornata di ritorno: si disputano le partite non giocate per gli impegni di Coppa Italia, e considerando che in Coppa erano andate le prime sei di ciascun girone, ecco che le gare assumono una certa rilevanza per la definizione delle squadre ammesse alla Poule Promozione, e soprattutto per il "Tesoretto" di punti che si porteranno dietro.

Considerato che sono sicure undici squadre sulle dodici ammesse alla Poule Promozione, oggi si gioca soprattutto per i punti, e la gara delle 19.30 al PalaPaganelli tra la BSC Materials Sassuolo, ed il Futura Giovani Busto Arsizio ne mette in palio tre particolarmente pesanti: entrambe le squadre puntano al terzo posto finale, ma le bustocche hanno un calendario finale più semplice rispetto alla BSC, che solo vincendo da tre oggi si potrebbe mettere al sicuro. Il Futura non nasconde le proprie ambizioni, ma ha avuto fino ad ora un comportamento molto altalenante, tanto che nelle gare del 2023 ha già al proprio attivo ben tre sconfitte su sette gare: squadra molto potente, ben orchestrata dalla ex di turno Martina Balboni: sarà anche una sfida tra le migliori "muratrici" del torneo, Botezat da una parte e Civitico dall’altra, perché anche al centro Busto è molto ben coperta.

Sassuolo arriva da una confortante vittoria contro l’insidioso Club Italia, ed è alla ricerca di quella continuità che sembra aver un po’ perso negli ultimi turni, soprattutto a causa degli acciacchi fisici capitati nelle ultime gare: le biancoazzurre hanno uno score migliore nel 2023 (5 – 2), ma a febbraio sono apparse un po’ più in difficoltà, ed oggi hanno la possibilità di confermarsi, mandando un bel segnale alle avversarie. Scontato l’utilizzo da parte di Venco, che tra l’altro avrà nell’altra metà campo la figlia Anna Clara, del sestetto visto a Milano, con la speranza che la ricezione consenta a Scacchetti di giostrare tutte le attaccanti.

Il programma: Brescia - Lecco (Giocata ieri sera); Mondovì – Trento; BSC Materials Sassuolo - Busto Arsizio. Classifica: Trentino (*) punti 45, Busto Arsizio (*) e Brescia (*) 39, BSC Materials Sassuolo (*) 38, Mondovì (*) 35, Olbia ed Albese 24, Lecco (*) e Cremona 21, Emilbronzo 2000 Montale 18, Club Italia 9. (*) = una partita in meno

Riccardo Cavazzoni