Sassuolo, sirene viola per Laurientè. Si tratta con Commisso: chiesti 15-20 milioni

La voce aveva cominciato a circolare, e ne demmo conto, qualche settimana fa, ma sta trovando diverse conferme. Riguarda, la voce, una possibile cessione eccellente a gennaio e nel dettaglio quella di Armand Laurientè, attaccante francese finito nel mirino della Fiorentina, che lo segue con parecchia attenzione a dispetto di una stagione così così. Acquistato la stagione scorsa a campionato iniziato – debuttò alla quarta giornata – dal Lorient per una decina di milioni di euro, blindato da subito – contratto fino al 2027 – da scadenza contrattuale importante, Laurientè si è imposto ai più con 7 gol e 6 assist in 19 presenze, ha chiuso anzitempo la stagione per operarsi ad un ginocchio e quest’anno viaggia suo malgrado a scartamento ridotto.

Le presenze sono 16, i gol uno e gli assist tre, ma il rendimento nel 4-2-3-1 sul quale ha virato Dionisi ben al di sotto delle aspettative. Non che la circostanza incida sulle scelte di un Sassuolo che tradizionalmente a gennaio cede poco e malvolentieri – unica eccezione il Boga già in parabola discendente ceduto all’Atalanta per la cifra di 18 milioni (più 4 di bonus) – ma che la Fiorentina ci pensi, a sentire fonti vicine ai viola, è fuor di dubbio. Il campionato della squadra di Italiano, del resto, è quello ‘giusto’, nel senso che la squadra ha buona classifica – sesto posto – e si è già qualificata agli ottavi di Conference, è in ballo sia in Coppa Italia e Supercoppa e cerca, ovviamente, rinforzi, anche in attacco. Dove Italiano ha già perso Gonzalez per infortunio, e perderà con tutta probabilità, in concomitanza con la Coppa d’Africa, sia Kouame che Nzola: il casting, da parte dei dirigenti viola, è in corso, e in pole ci sarebbe proprio l’attaccante francese del Sassuolo. Unico ostacolo, e qui sarà il numero uno della Fiorentina Commisso a fare la valutazioni decisive, la quotazione che il Sassuolo associa a Laurientè, ovvero tra i 15 e i 20 milioni.

Molti, obiettivamente, oltre i quali si potrebbe andare ragionando di prestito, ovviamente oneroso, e riscatto, sulla falsariga di quanto già attuato tra il Sassuolo e la Viola con Maxime Lopez. Ovvio la Fiorentina valuti anche altro, come piano B, altrettanto ovvio tuttavia che gli incastri potrebbero favorire l’addio del francese, anche perché il Sassuolo che in avanti ha più uomini è soprattutto tra difesa e centrocampo che non può permettersi di perdere nessuno . Vedremo: il finale è tutto da scrivere anche perché all’abbondanza in attacco di cui god(rebb)e il Sassuolo da’ un colpo importante l’infortunio di Defrel: per Greg distrazione al soleo, e stop che nella migliore delle ipotesi, si attesterà attorno al mese.

Stefano Fogliani