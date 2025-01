Sassuolo, col Sudtirol sull’ottovolante del gol

Sassuolo (Modena), 19 gennaio 2025 – Le fatiche ci sono tutte, ma dopo guardi i numeri e scopri che faticare tanto è servito a qualcosa. Primo posto consolidato per il Sassuolo che, vincendo – in rimonta – la sua 16ma gara stagionale, allunga fino a +5 sul Pisa secondo in classifica, arriva a 50 gol con 15 marcatori diversi, e viaggia verso La Spezia – i liguri sono terzi, 42 punti contro i 52 dei neroverdi, si gioca venerdì – con tutto il morale che può derivare da una gara vinta risalendo, e straripando nella ripresa dopo un primo tempo così così. Il Sudtirol fa il massimo, ma non basta: avanti 2-1 al 45’, gli ospiti restano in gara fino al 3-3, poi soccombono, e conta poco, visto il risultato, che il Sassuolo di questo inizio 2025 non sia il solito Sassuolo.

E non solo perché concede due gol in meno di 10’ ad una squadra che di gol, fino a ieri, ne aveva segnati meno di uno a partita, ma perché anche se ricuce il primo svantaggio con il quarto gol stagionale di Berardi, mostra qualche pausa di troppo. Vero che le prime due partite del ritorno dei neroverdi, contro avversari non irresistibili come Cosenza e Salernitana, pur vinte, avevano tradito qualche affanno, altrettanto vero che accanto ai meriti del Sudtirol – compatto nel suo 5-3-2 – ci sono i demeriti del Sassuolo. Impreciso al tiro e non particolarmente brillante in una manovra che lascia ai margini soprattutto Mulattieri e Thorstvedt, stretti dall’imbuto altoatesino. Che si dispone in modo da lasciare comunque a Odogwu e Praszelik, come a Pyyhtiä e Zedadka metri per ripartire: ce n’è abbastanza, insomma, per complicare la vita ai neroverdi, che però risalgono in avvio di ripresa con due di quelle prodezze individuali che fanno la differenza.

Da sinistra, Doig, il momentaneo 2-2 è suo; Berardi, quarto centro stagional

Un siluro di Doig vale il pareggio ai padroni di casa, che poi scappano con Boloca, che si mangia 90 metri di campo prima di battere, dal limite dell’area, Poluzzi. Finita qui? No: nel giro di 5’ la squadra di Castori pareggia, con Pietrangeli, e la circostanza induce Grosso a cambiare quanto deve, facendo bingo. Ancora una volta la panchina è decisiva, perché è proprio Laurientè a riportare al largo il Sassuolo, e più in generale perché Lipani garantisce maggiore linearità rispetto a Ghion e Moro – che si mangerà anche un gol, a ridosso del 90’ – alza la squadra da par suo. A questo punto anche Castori si gioca i suoi cambi, ma il Sudtirol il massimo lo aveva già fatto. Scoprendo suo malgrado che anche il massimo, contro un Sassuolo che forse non convince ma continua a vincere, non basta, come confermato peraltro dalla quinta rete dei neroverdi – realizzata da Volpato, nel recupero, 40’’ dopo il suo ingresso - che gonfia il passivo ben oltre i demeriti della squadra di Castori.

Il tabellino

SASSUOLO 5

SÜDTIROL 3

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan, Toljan, Muharemovic, Odenthal, Doig; Boloca (37’ s.t. Obiang), Ghion (20’ s.t. Moro), Thorstvedt; Berardi (46’ s.t. Volpato), Mulattieri (20’ s.t. Lipani), Pierini (20’ s.t. Laurientè). All. Grosso

SÜDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Kofler, Pietrangeli, Veseli; Molina (36’ s.t. F. Davi), Casiraghi, Praszelik (30’ s.t. Martini), Pyyhtiä (30’ s.t. Mallamo), Zedadka; Merkaj (1’ s.t. Rover), Odogwu (30’ s.t. Crespi). All. Castori

Arbitro: Perri di Roma 1 (Cipriani, Ceolin, q.u. Mucera)

Reti: 3’ p.t. Odogwu, 9’ p.t. Berardi, 11’ p.t. Pyyhtiä, 10’ s.t. Doig, 13’ s.t. Boloca, 19’ s.t. Pietrageli, 24’ s.t. Laurientè, 47’ s.t. Volpato: ammoniti Veseli, Pyyhtiä, Merkaj, Odogwu, Moldovan