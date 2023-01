Sassuolo, una crisi che sfiora il record

Sette gare senza vincere? La peggior serie dal marzo del 2019, quando tuttavia il Sassuolo aveva comunque fatto 3 punti contro l’unico raccolto oggi sulla stessa distanza. Quattro sconfitte consecutive? L’ultima volta più di sei anni fa, novembre 2016, quando l’eurosassuolo sfiancato dal doppio impegno perse consecutivamente contro Lazio, Roma, Atalanta e Sampdoria. L’ultima volta con così pochi punti? Solo nel 201313, anno uno del Sassuolo nella massima serie: i punti dopo 18 gare erano 14, oggi sono invece 16, ma restano pochissimi. Ed una classifica del genere, il Sassuolo, quando l’ha mai avuta dopo 18 giornate? A parte il già citato 201314, anche in questo caso per trovare un ruolino di marcia così deficitario occorre mettere indietro gli orologi di diverse stagioni, e nemmeno basta: il paragone più vicino è quello con il Sassuolo di Bucchi, che alla 15ma giornata della stagione 201718 di punti ne aveva 11 (ed era comunque 16mo, non 17mo come oggi) ma girerà, dopo l’arrivo di Iachini, addirittura a 21. La sintesi? Mai così lento, il Sassuolo, e (quasi) mai così in difficoltà. E se la dimensione di una crisi infinita non la danno i paragoni con le stagioni scorse (il primo Dionisi, dopo 18 giornate, di punti ne aveva comunque 24) la danno numeri che ‘gelano’, anche in vista di una trasferta come quella di Monza, contro una squadra che sta decisamente meglio – ma chi non sta meglio? – di quella di Dionisi. Scesa, dopo una sola vittoria in 10 gare – peggio, anche qui, solo nel 201314, quando i neroverdi ne vinsero una su 14 – sotto la fisiologica media di un punto a gara, deficitaria in attacco – ultimo gol su azione 365’ fa – e battuta, in difesa, ininterrottamente, da 10 gare a questa parte. Un disastro, insomma, sul quale avranno il loro daffare Dionisi e il suo staff – non in discussione, par di capire - nel cercare di restituire sicurezza ad una squadra che sembra aver perso anche quella, oltre che qualche partita di troppo. Anche considerato che il risultato, ormai, punisce in egual misura prestazioni scadenti (come quella contro la Sampdoria) e altre più convincenti (contro Fiorentina e Lazio) cui tuttavia non seguono riscontri a livello di classifica. Che condanna il Sassuolo senza appello, anche a ‘stringerla’ dentro queste prime gare dell’anno solare: oltre ai neroverdi, l’unica squadra che non ha ancora fatto punti è la Cremonese.

