Sassuolo vince con qualche incertezza

Club Italia

1

Sassuolo

3

(2522 1925 2325 1725)

CLUB ITALIA: Giuliani 12, Modesti 3, Adriano 21, Esposito 16, Monaco 8, Batte 1, Ribechi (L1), Passaro, Viscioni 1, Gambini, n.e. Acciari, Amoruso (L2), Micheletti, Despaigne; all.: Mencarelli.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 11, Civitico 13, Busolini 14, Martinez Vela 7, Manfredini 22, Scacchetti 2, Pelloni (L1), Dhimitriadi, n.e. Masciullo, Vittorini, Bondavalli; all.: Venco.

ARBITRI: Papapietro – Manzoni Barbara.

NOTE: Durata set 26’ 25’ 27’ 23’ per un totale di 101’; Club Italia 63 su 84 (B.S. 11, Vinc. 5, Muri 8, 2^ L. 12, E.P. 17); Sassuolo 69 su 97 (B.S. 13, vinc. 10, Muri 10, 2^ L. 2, E.P. 8).

Missione compiuta per la BSC Materials, che torna da Milano con i tre punti necessari, ma certamente non recuperando le sicurezze di qualche settimana fa: anzi, c’è voluto il quarto set consecutivo perso, il primo della gara dopo i tre di domenica scorsa con Mondovì, perché la squadra ritrovasse il proprio gioco e quei meccanismi che però più volte si sono inceppati nel corso di una gara che Sassuolo avrebbe potuto chiudere in tre set, e che invece ha rischiato di doversi giocare al tie break. Nonostante una Scacchetti lucidissima nella distribuzione del gioco e una ricezione spesso approssimativa, con Manfredini ritrovata sia in battuta, che in attacco, la squadra ha perso malamente un primo set ben recuperato, e che poteva vincere, e rischiato nella terza partita, quando si è fatta recuperare dal 20-12 sul 20-20, salvo riuscire a tenere psicologicamente in un momento complicatissimo, e chiudere con un attacco di Manfredini, ed un errore di Esposito. A quel punto il Club Italia, che si trovava sotto 1-2 per un secondo set che Sassuolo ha vinto in scioltezza e controllando, è letteralmente imploso, finendo sotto 1-10 in avvio di quarta partita, lasciando così via libera alle emiliane, che però, ancora una volta, si sono complicate la vita passando dal 20-9 ad un pericoloso 21-16, prima che Pistolesi e Manfredini, ed i soliti errori delle azzurrine, chiudessero parziale a partita, facendo tirare un sospirone di sollievo a coach Venco, che però dovrà inventarsi qualcosa, perchè mercoledì sera contro Busto Arsizio, non saranno consentiti i passaggi a vuoto visti a Milano.

Riccardo Cavazzoni