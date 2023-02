Sassuolo vince dove le big hanno sofferto

Lecce

0

Sassuolo

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Maleh (35’ s.t. Askildsen), Hjulmand, Blin (29’ s.t. Gonzalez); Strefezza, Ceesay (1’ s.t. Colombo), Banda (1’ s.t. Oudin). All. Baroni (Bleve, Brancolini, Lemmens, Cassandro, Helgason, Umtiti, Pergsson, Pezzella, Romagnoli, Ceccaroni)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (15’ s.t. Thorstvedt), Obiang (15’ s.t. Lopez), Henrique; Berardi (50’ s.t. Ferrari), Defrel (15’ s.t. Pinamonti), Bajrami (38’ s.t. Ceide). All. Dionisi (Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, D’Andrea)

Arbitro: Baroni di Firenze (Zingarelli, Trincheri, q.u. Miele)

Reti: 20’ s.t. Thorstvedt

Note: ammoniti Banda, Obiang, Hjulmand, Bschirotto.

Angoli: 7-4 Sassuolo, rec. 2’ e 5’.

Valeva doppio, la gara di Lecce, e il Sassuolo che la vince mette un’ipoteca importante sia sulla salvezza che su quel che verrà. Domina a tratti, vince su gol da calcio piazzato e legittima, al via del Mare, superiorità che a lungo fatica ad emergere. Ma vince di misura e muove una classifica che finalmente sorride, restituendo a Dionisi orizzonti finalmente tranquilli lungo i quali navigare da qui al prossimo impegno casalingo contro la Cremonese. Vento forte e ritmi alti, al via del Mare.

Il Lecce vuole consolidare il suo ruolo di squadra rivelazione, il Sassuolo ha bisogno di punti che portino oltre una classifica che, valori tecnici alla mano, non è la sua ma è quella: sarà anche per quello che Baroni e Dionisi cambiano il meno possibile rispetto alle uscite precedenti. Nel Lecce dell’avvio l’unico cambio è forzato (Banda per l’ex Di Francesco) mentre nel Sassuolo l’unica novità vera (di Bajrami si sapeva, vista la squalifica di Laurientè) è Obiang in mediana, a schermare un Lecce rispettato, sì, ma in certa misura temuto. Guardingo, il Sassuolo dell’avvio, attenti anche i salentini, che tuttavia si slabbrano già al 19’, quando il Sassuolo con Bajrami si mangia il vantaggio. A dire che il Sassuolo quasi rivendica il suo pluriennale score immacolato nei confronti del Lecce (5 incroci, zero sconfitte, cui da’ seguito questo), ma non concretizza. Dopo la palla gol sprecata da Bajrami ci sono un’opportunità per Berardi e un’altra, gigantesca, per Tressoldi, che inzucca fuori a tre metri da Falcone. Peccato mortale, perché il Lecce ‘timidino’ del primo tempo si riassesta anche grazie ai cambi (dentro Colombo e Oudin, pericoloso con la prima conclusione degna di nota dei giallorossi al ) e il Sassuolo non sembra avere le fluidità che lo avevano portato in più occasioni a ridosso dell’area leccese: ripresa più ‘sporca’, insomma, dei primi 45’, ma dalla quale il Sassuolo riemerge.

Trovando lo spunto su corner, e spedendo il neo entrato Thorstvedt e il suo colpo di testa oltre il Lecce. E’ metà ripresa, il traguardo, per i neroverdi di Dionisi, è visibile ma non così vicino: il Sassuolo lo taglia abbassandosi, gestendo e sprecando qualcosa in ripartenza ma soprattutto rischiando l’inenarrabile su Strefezza al minuto 82, che spedisce a lato la più ghiotta delle occasioni. Ma lo taglia, e festeggia.

Stefano Fogliani