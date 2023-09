"Sbagliato pensare di aver già vinto"

"Il Frosinone non ha mai mollato e gli va dato merito. Demerito nostro aver pensato di aver chiuso la gara". Il Dionisi di fine gara non fa sconti, e ci mancherebbe, individua nel rigore di fine primo tempo l’episodio che ha cambiato la partita. "Ma la partita l’abbiamo condizionata noi con i nostri errori: siamo mancati nell’atteggiamento, abbiamo concesso troppo su situazioni banali complicandoci le cose dopo il doppio vantaggio. Eravamo nelle condizioni per mettere la gara in difesa, ma se una fase, quella difensiva, la trascuriamo e in quella offensiva diventiamo leziosi diamo vantaggi agli avversari che questi vantaggi, soprattutto se giocano davanti ad un pubblico che spinge, li capitalizzano. Dobbiamo – la chiosa – ancora lavorare, e lavorare con umiltà".