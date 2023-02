Sbs Piumazzo sfida lo Scandiano

Serie B femminile poule play-off (girone C): anticipo del venerdì per la SBS Piumazzo (alle 21.15), impegnata al pala Regnani di Scandiano contro la compagine reggiana di coach Pozzi. Le ospiti vorranno tornare a vincere per proseguire la bagarre in testa al girone in coabitazione con Magika Castel San Pietro e Wamgroup Cavezzo. Quest’ultima, anch’essa sconfitta settimana scorsa, scenderà in campo domani alle 20.45 a Forlì.

Poule play-out girone D: match esterno per Royal Finale, di scena domenica alle 18 in quel di Cesena. Serie D maschile poule play-off: nel girone E partite casalinghe sia per Modena Basket che Ottica Amidei Castelfranco, che attenderanno rispettivamente Giardini Margherita (domani alle 18:30) e Pallacanestro Budrio (domenica alle 18). Nel girone F, gara lontana dal pubblico amico per la SPV Vignola, in campo questa sera a Sant’Agata contro Selene Basket; palla a due fissata per le ore 21.15.

d.c.