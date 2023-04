Scanferla: "Pronti a dare ancora tutto"

Per ciò che riguarda Piacenza è il libero biancorosso e della Nazionale, Leonardo Scanferla, a raccontare che match sarà quello di oggi pomeriggio: "Da qui in avanti ci aspettano solamente delle finali, sarà una gara molto difficile, si affrontano due squadre che oramai si conoscono bene ma ogni volta qualcosa cambia, mi attendo un pubblico caloroso e un palazzetto pieno come non mai di persone che vengano a sostenerci e a caricarci. Ci stiamo allenando bene, adesso dobbiamo solo continuare a lavorare nel modo migliore. Nell’ultima gara a Modena, rispetto alle altre due partite, abbiamo fatto meglio le cose semplici, Modena gioca una grande pallavolo e sono davvero pochi gli aspetti che fanno la differenza, uno è non sbagliare le cose semplici, noi ancora una volta siamo chiamati a migliorare sui palloni che proprio non bisogna sbagliare".

a. t.