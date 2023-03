Scivolone interno della Modenese a -5 dalla salvezza

modenese

1

colorno

2

MODENESE: Bacciocchi, Azzi, Longu (55’ Tardini), Boriani (85’ Rovatti), Alicchi, Saetti, Guerri, Depietri (85’ Malverti), Capasso, Serroukh, Borghi. A disp. Paganelli, Baldini, Lazzaretti, Lusvarghi, Longu, Battaglia. All. Vullo

COLORNO: Narduzzo, De Luca (65’ Galafassi), Zaccariello, Morrone (75’ Toma), Diaw, Marmiroli, Bandaogo, Arati, Altinier (65’ Crescenzi), Malivojevic, Lo Re (51’ Ghirardi). A disp. Cermaglia, Rizzi, Tosolini, Rosa, Vincenzi. All. Puzzillo

Arbitro: Scuderi di Verona

Reti: 44’ Malivojevic, 54’ Altinier, 62’ (rig.) Serroukh

Note: ammoniti De Luca, Capasso, Diaw, Galafassi

Si è già esaurito l’effetto Vullo, col secondo ko di fila per la Modenese che resta a -5 dalla salvezza. Al 44’ Malivojevic sfrutta una ripartenza e con una grande giocata personale salta tre difensori e fa 1-0. Ad inizio ripresa il Colorno trova il raddoppio: cross di De Luca per Altinier che di testa non perdona. La Modenese reagisce e accorcia le distanze con il rigore di Serroukh. Nei minuti finali, nonostante l’arrembaggio dei padroni di casa, la difesa ducale regge l’urto e porta a casa l’intera posta in palio.