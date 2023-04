Scomed Bomporto, la squadra maschile agguanta i playoff

Non è stato il fine settimana che ci si aspettava, ma non è tutto negativo quello che le squadre degli Scomed Bomporto raccolgono nelle gare del week end: in realtà sia la squadra maschile di serie C, che le ragazze hanno solo perso, ma i segnali positivi ci sono stati, partendo dall’approdo ai playoff promozione dei ragazzi del Presidente Lucchini. La squadra gialloblù ha perso all’overtime la gara con i Warriors Ferrara, ma il risultato, collegato anche con quello dell’andata tra le due squadre, consente ai modenesi di qualificarsi da terzi, per una sfida apertissima con Viareggio. Doppia sconfitta per le ragazze nel torneo femminile, che ha giocato un concentramento a Cittadella (PD): si sperava molto nella sfida al Bari, che precedeva di tre punti le modenesi, ma la gara è stata vinta dalle pugliesi 4-1, mentre con il difficile Torre Pellice si è perso con un onorevole 2-0. Inline C, 10^ G.: Riccione - Wolfpack VR rinviata; Imola – Gufi PR 6-2; Warriors FE - Scomed Bomporto 4-3. CLassifica: Wolfpack (*) punti 23, Riccione 19, Scomed e Warriors 17, Imola 11, Gufi -3 (penalizzato di tre punti). (*) = una partita in meno.

r. c.