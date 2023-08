Sconfitta in casa alla prima Poi tre vittorie di fila fino a Pisa

Iniziare il campionato con una sconfitta, per di più casalinga, fa sempre male, soprattutto quando si è reduci da un’esaltante vittoria sul Sassuolo, battuto 3-2 al Braglia ed eliminato dalla Coppa Italia. Nemmeno una settimana dopo il successo nel derby contro i cugini neroverdi il Modena, ritrovata la Serie B dalla quale mancava dal 2015-16, perdeva 1-0 in casa contro il Frosinone, squadra che poi avrebbe dominato il campionato.

Ma al momento questo non si sapeva e l’inattesa sconfitta, scaturita da un’incertezza fra Gagno e Azzi che facilitava la rete di Rohdén, riportava alla realtà la tifoseria modenese salita al settimo cielo dopo il successo sul Sassuolo. Nel decimo turno, reduce da tre vittorie consecutive (1-0 sulla Reggina, 2-1 ad Ascoli e 5-1 sul Como), un brillante Modena si portava in vantaggio con Bonfanti sul campo del Pisa che poi pareggiava nei minuti di recupero del primo tempo con un rigore molto dubbio e fatto ripetere dopo la prima esecuzione neutralizzata da Gagno: i ragazzi di Tesser accusavano il colpo, rientravano in campo ancora scossi e finivano con il perdere 4-2.

Sconfitta che lasciava il segno perché nel turno successivo arrivava un’altra battuta d’arresto, questa volta al Braglia, 0-2 contro il Palermo: in entrambe le reti, la prima su rigore, evidenti le amnesie di un confuso Azzi. Nella giornata numero diciassette una compagine gialloblù poco concentrata e del tutto svuotata subiva in trasferta un pesante 4-1 dal Bari, rimasto in 10 uomini dopo neppure mezzora di gioco: era la rivincita dell’ex Mignan, per il Modena una giornata disastrosa, con tanto di autorete di Cittadini per il 3-0 e gol in contropiede da area ad area del centrale difensivo Di Cesare, 39 anni.

Nel ventisettesimo turno, alla terza partita in otto giorni, la compagine gialloblù dimostrava di non saper reggere a impegni così ravvicinati perdendo 1-0 in casa dall’Ascoli. A Palermo, nel trentesimo turno, la squadra di Tesser disputava un esemplare primo tempo, chiuso in vantaggio 2-1 sui rosanero grazie a una doppietta di Strizzolo. Poi, nella ripresa, dopo il pareggio dei locali, una clamorosa incomprensione fra Oukhadda e Gagno regalava la terza rete ai padroni di casa, che in seguito andavano a segno altre due volte per il 5-2 definitivo. Altri cinque gol, contro nessuno, i gialloblù li subivano a quattro turni dalla conclusione sul campo di un lanciato oltre che spietato Venezia, che trascinato da un incontenibile Pohjanpalo, autore di un poker di reti, infieriva nonostante il gemellaggio fra le due tifoserie.

Nel penultimo turno, quando ancora non era del tutto spenta la fiammella dei playoff, il Modena si portava in vantaggio con Diaw sul campo del Benevento, ma poi finiva 2-1 per la squadra di casa, già retrocessa in Serie C. Per i gialloblù era l’addio definitivo ai sogni di gloria. Delle 16 sconfitte patite dal Modena nel campionato 2022-23 queste sono state le più dolorose, quelle che più delle altre hanno lasciato il segno.

Rossano Donnini