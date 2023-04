Sconto a chi porta calciatori disegnati

Una simpatica iniziativa presso il ‘Sassuolo Store’ collocato sotto i portici di piazza Garibaldi. In concomitanza con la gara di Salerno e il lungo weekend di festeggiamenti per il Patrono, ma soprattutto in occasione dell’appuntamento con il "Sassuolo Comics & Sport", evento organizzato dal Comune di Sassuolo oggi e domani, con il clou delle iniziative che si terranno proprio in piazza piccola, tutti coloro che si presenteranno presso negozio consegnando un disegno del loro calciatorecalciatrice preferitoa in versione "Supereroe Neroverde", potranno ottenere uno sconto speciale del 50% sugli articoli in promozione e ricevere la cartolina del loro beniaminoa favoritoa. E per gli autori dei disegni più simpatici e originali ci sarà poi un altro omaggio a sorpresa.