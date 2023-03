Scontri intorno alla stazione Un ferito e diversi identificati

Le premesse, considerata la rivalità tra le due tifoserie, non erano delle migliori e purtroppo, seppure per fortuna in parte, i timori si sono concretizzati. Scontri prima della partita tra i tifosi del Modena e del Como nella zona vicino la stazione feroviaria. A un’ora dall’inizio della partita, intorno alle 14, si sono verificati i primi tafferugli in viale Varese dove erano già presenti le forze dell’ordine. Nelle immagini raccolte da alcuni testimoni, si vedono gruppi di tifosi a volto coperto, uno di loro è munito di mazza. Si sentono anche urla e scoppi di petardi e bombe carta. La polizia si è disposta in assetto anti-sommossa riuscendo a disperdere alcuni dei facinorosi. Secondo le prime ricostruzioni, almeno 200 comaschi stavano attendendo i tifosi canarini fuori dalla stazione.

A Como per l’occasione era stato predisposto un piano di viabilità intorno alle vie dello stadio Sinigallia per evitare il contatto tra i tifosi e sono arrivati anche 70 poliziotti da Milano per i rinforzi. I tifosi del Modena erano tutti ’confinati’ nel settore ospite proprio per scongiurare contatti ravvicinati.

Alcuni dei supporter sarebbero stati condotti in questura per l’identificazione, risulterebbe anche un ferito, per fortuna non in maniera grave. La partita si è svolta regolarmente e il deflusso è stato particolarmente elaborato. I pullman con i tifosi del Modena sono stati scortati dalla polizia.

