Scontro salvezza con Boretto, Capasso su calcio di rigore scaccia i fantasmi della Modenese

MODENESE: Ferrari, Borghi S., Baldini (46’ Longu), Alicchi (80’ Borghi A.) Azzi, Lusvarghi, Boriani, De Pietri (80’ Lo Bello), Capasso, Tardini, Serroukh (75’ Svarups). A disp. Paganelli, Pjolla, Lazzaretti, Malverti, Goldoni. All. Vullo

BORETTO: Bonini, Callegari, Sow, Sassi, Gandolfi (80’ Ouahero), Rocchi, Parmiggiani, Calliku, Ennamli, Fanti (80’ Doiuf), Cabras (85’ Tamagni). A disp. Zovi, Parmiggiani, Randazzo, Tamagni, Bernini, Lorenzini. All. Iotti

Arbitro: Passarotti di Mantova

Reti: 87’ (rig.) Capasso

Note: ammoniti Alicchi, Boriani, Sassi, Parmiggiani, Cabras.

La Modenese fa suo con un rigore a 3’ dalla fine il cruciale spareggio salvezza col Boretto e a 90’ dalla fine scaccia lo spauracchio della possibile retrocessione diretta: i gialloblù giocheranno sicuramente il playout contro una fra Arcetana, Boretto o Castellana, ma domenica nei 90’ finali dovranno conquistare almeno un punto sul campo della stessa Castellana terz’ultima per mantenere il vantaggio del fattore campo e di 2 risultati su 3. Nel primo tempo l’occasione più nitida capita sui piedi di Borghi che non riesce a trovare la porta da distanza ravvicinata, complice una deviazione millimetrica. Nella ripresa alla mezz’ora la Modenese rischia l’autogol con Alicchi che, involontariamente, devia una conclusione ma è bravo e attento Ferrari ad avventarsi sul pallone diretto verso la rete. Nei minuti finali grossa ingenuità del subentrato Ouahero che stende Capasso, girato di spalle in area di rigore, e causa così un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Capasso che trafigge Bonini con una conclusione centrale e firma un gol pesantissimo.