Scuola di palleggio, collaborazione tra Volley Modena e Dall’Olio

I campionati minori di pallavolo si preparano a riprendere il proprio cammino, dopo la tradizionale pausa di metà stagione, e qualcosa si muove, soprattutto nel settore femminile: tra le più attive, nel bene e nel male, il Volley Modena del Presidente Mirco Muzzioli, che sta cercando una complicata salvezza in B1 femminile. La rinata società modenese ha varato una interessante iniziativa in collaborazione con la ’Officina del Palleggio’ di Pupo Dall’Olio (nella foto), indimenticata leggenda del volley modenese, che è l’ideatore di questa ’Officina’ molto speciale, che ha l’obiettivo di dare un accompagnamento tecnico, col tempo sempre più specifico, per la formazione e sviluppo del ruolo del palleggiatore, e del libero, sia nel settore maschile che femminile. Peccato che, a fronte di questa interessante iniziativa, stando ai rumors il Volley Modena si stia preparando a perdere il proprio allenatore Marco Montaldi, sull’orlo di ufficializzare le proprie dimissioni, perché pare non sia più in sintonia con la squadra.

r.c.