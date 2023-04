"Se centriamo i Playoff? Si apre la camera dei sogni"

Quel che doveva essere fatto, è stato fatto. Solo l’aritmetica sta attendendo il Modena ma la salvezza può dirsi obiettivo estremamente vicino a 4 giornate dal termine durante le quali l’appetito, chissà, potrebbe venire mangiando come si suol dire. Dalla serata Panathlon Club dedicata alle premiazioni dei migliori sportivi modenesi dell’ultimo anno di competizioni (per il Modena, i premiati sono stati Pergreffi, Gagno e Gerli.

Presenti anche Modena Volley e il Sassuolo), è il presidente canarino Carlo Rivetti a tracciare quel che sarà la via in questo ultimo mese di campionato: "Come lo vivo il finale di stagione? Conscio che abbiamo fatto quello che i nostri obiettivi prevedevano – ha detto ai microfoni di Trc – adesso serve concludere l’opera. Ma, come si dice, quando si parte con il piede giusto è più facile arrivare". Il numero gialloblù si riferisce, naturalmente, alla permanenza in categoria. Primissimo pensiero sin dal ritiro di Fanano, punto fermo della programmazione della società sul quale porre le basi per il futuro. Ovvio che, già dalla vigilia del derby con la Spal, si sia parlato di altro considerata la vicinanza all’ottavo posto: "Ora, prima di ogni partita possiamo fare questo ragionamento – ha continuato – realmente credo che sia importante guadagnare quei punti che ci garantiscano aritmeticamente di rimanere in serie B anche il prossimo anno. Playoff? Dovesse succedere, apriremo la camera dei sogni e vediamo cosa succederà...".

Sognare, in fondo, non costa nulla. Certo è che al Modena servirebbe un piccolo exploit a partire proprio dall’appuntamento in laguna, dove sono attesi (ad oggi) 1.300 tifosi modenesi che poco prima del fischio d’inizio si ritroveranno con gli amici veneziani per rinnovare il gemellaggio lungo da oltre 30 anni, così come accaduto nella partita d’andata.

Se le vendite dei biglietti dovessero proseguire di questo passo, ci si avvicinerà al record che i tifosi del Modena hanno siglato a Parma dove erano in poco meno di 1.800. Cornice praticamente perfetta per alimentare il sogno playoff. Dovesse succedere, la camera di Carlo Rivetti (da lui stesso citata metaforicamente) sarebbe pronta a vivere quest’altra emozione.

Alessandro Troncone