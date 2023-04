"Se dovessimo mancare l’A2 Elite per noi sarebbe un fallimento"

"Se non riuscissimo ad andare in A2 Elite sarebbe un fallimento". Parola di Giuseppe Fazio, direttore sportivo del Modena Cavezzo che dopo aver chiuso al 10° posto la regular season si avvicina alle settimane più importanti della sua seconda stagione di A2: sabato alle 16 al PalaCavezzo c’è l’andata del play-in contro i baresi del Giovinazzo, col ritorno sabato 6 maggio in Puglia, chi vince va nella nuova seconda serie del futsal tricolore, chi perde ha una seconda chance contro la perdente di Cormar Reggio Calabria-Leonardo Cagliari per evitare di restare in A2, che diventerà la terza serie. "La stagione non è stata fortunata – spiega Fazio – ma possiamo comunque raggiungere l’obiettivo di inizio anno e restare sul secondo gradino del futsal italiano. Purtroppo ce ne sono successe di tutti i colori: l’addio di un pivot italiano come Castagna, che ha giocato una sola gara, ci ha cambiato tutto, poi abbiamo avuto altre defezioni e tanti infortuni. Penso che con la rosa di inizio stagione saremmo arrivati sicuramente fra le prime sei. Ora bisogna fare l’ultimo sforzo e poi in estate sarà rivoluzione".

La società ha già annunciato l’addio con mister Nunzio Checa. "Una scelta consensuale – prosegue – già la scorsa estate ci aveva palesato le sue difficoltà logistiche fra lavoro e spostamenti (abita a Cavriago, ndr) ma lo avevo convinto per chiudere il ciclo. Manterremo solo 4-5 giocatori, poi con le nuove regole sugli stranieri, non potendo spendere cifre folli, abbiamo puntato già quest’anno sui nostri giovani. In tanti hanno già fatto esperienza fra 2005 e 2006 come Vlasi, Vigliotti, Aligante e Cuomo. Sono la nota più bella della stagione". Ora la doppia sfida al Giovinazzo. "E’ una squadra molto esperta – conclude – e dovremo essere bravi a mantenere i ritmi alti con Brasesco e Barbieri, che non è al 100% ma stringerà i denti. Ci giochiamo tanto, anche perché vorremmo evitare l’ulteriore sfida che ci porterebbe o a Reggio Calabria o a Cagliari. Purtroppo è l’ultima ciliegina logistica in negativo della Divisione con tante società che con queste spese folli andranno in difficoltà e pur salendo in A2 Elite potrebbero dare forfeit. Noi però, lo annuncio già, se dovessimo perdere entrambe le sfide non accetteremmo un’eventuale richiesta di ripescaggio".

Davide Setti